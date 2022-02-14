Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı - Haberler
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Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan birçok ünlü isim, 14 Şubat Sevgililer Günü için de özel paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Aşklarını ilan ede ünlü isimlerin paylaşımları da kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Oyuncudan şarkıcıya kadar birçok ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden; güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Hayatımdaki en büyük iki nimetim. Sevgililer günü kutlu olsun. İkinizi de çok seviyorum."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Her gün seninle sevgililer günü. İyi ki varsın diğer yarım"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Sonsuz aşkım"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Sürpriz sonlu"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Sevgilim"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"En doğalından en duygulusundan bir teşekkür ederim sevgilim sana. Beni kollarına sarıp bir aile olduğumuz ve aşkın en samimisini gerçeğini yaşattığın için"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Sevgilim"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Hem çocukluk aşkım hem geleceğim. Her anım iyi kim seni çok seviyorum sevgililer günümüz kutlu olsun nice niceleri bizim olsun o pamuk kalbin benden başkasını sevmesin bebek yüzün benden başkasına bakmasın tombiş ellerin elimden başkasını tutmasın iyi ki varsın her senem."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim"

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"İlk görüşte aşk bizimkisi, ilk gördüğüm andan itibaren peşini hiç bırakmadığım ve bırakmayacağım sevgidir bizimkisi… Her gün aynı heyecanı yaşamak, eve koşa koşa gelmektir 14 şubat Seni çok seviyorum, sevgilim."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

"Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası."

Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Instagram, 14 şubat, Magazin, Haberler

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