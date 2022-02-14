Sevgililer Günü'nde aşka gelen ünlü isimler, peş peşe paylaşım yaptı
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Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan birçok ünlü isim, 14 Şubat Sevgililer Günü için de özel paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Aşklarını ilan ede ünlü isimlerin paylaşımları da kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Oyuncudan şarkıcıya kadar birçok ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden; güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."
"Hayatımdaki en büyük iki nimetim. Sevgililer günü kutlu olsun. İkinizi de çok seviyorum."
"Her gün seninle sevgililer günü. İyi ki varsın diğer yarım"
"Sonsuz aşkım"
"Sürpriz sonlu"
"Sevgilim"
"En doğalından en duygulusundan bir teşekkür ederim sevgilim sana. Beni kollarına sarıp bir aile olduğumuz ve aşkın en samimisini gerçeğini yaşattığın için"
"Sevgilim"
"Hem çocukluk aşkım hem geleceğim. Her anım iyi kim seni çok seviyorum sevgililer günümüz kutlu olsun nice niceleri bizim olsun o pamuk kalbin benden başkasını sevmesin bebek yüzün benden başkasına bakmasın tombiş ellerin elimden başkasını tutmasın iyi ki varsın her senem."
"Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim"
"İlk görüşte aşk bizimkisi, ilk gördüğüm andan itibaren peşini hiç bırakmadığım ve bırakmayacağım sevgidir bizimkisi… Her gün aynı heyecanı yaşamak, eve koşa koşa gelmektir 14 şubat Seni çok seviyorum, sevgilim."
"Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası."