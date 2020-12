Sevgi Sözleri | Sevgi dolu sözler! Aşk sözleri, Sevgi ile ilgili sözler

Sevgi, her şeyin anahtarıdır.

SEVGİ DOLU SÖZLER!

Sevgi dolu sözler aslında sizin kalbinizden geçen sevginin harflere yansımasıdır.

Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye, sevgidir.

Ey sevgili; heyben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalım, gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan, ne güne duruyor al, kanatlarım senindir. Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan, kendime ettiğim dualarım senindir. Mevlana

Rüzgar yine kokunu getirdi. Anlayacağın yine canım burnumda. - İlhan Berk

Çok güzel gülümsüyordu, sevmeden geçemedim. - Cemal Süreya

Sen yeter ki içinden de olsa bir seni seviyorum de; Benim kulaklarım çınlasın kafi. - Cemal Süreya

Sana büyük resimler, güzel şarkılar ve hoş şiirler getirsem keşke ama hiçbiri güzelliğini anlatmaya yardımcı olmayacak. Çünkü sen resimlerin, şiirlerin ve şarkıların da üstündesin.

Seni sevmek, derinden sevmek, kışın o en acımasız soğuğunda gökyüzünde çıkan güneş gibidir. Ansızın çıkar, insanın içini öyle bir ısıtır ki, hiç gitmesini istemezsin. Elini güneşin sıcağından sakınmazsın, öyle ki yeni aldığım bir kitap gibisin. Seni okuyup bitirmek istemiyorum. Kokunu içime çekmek ve bir ömür boyu saklamak istiyorum.

Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek, ne de pahaIı bir pırIanta demektir. Sevgi, bir Iokmada iki mutIu insan demek…

Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

Sarılmayı bilir misin? Sahiplenmeyi, sahiplendiğinde sadık kalmayı? Sen bilir misin aşık olmayı? Bölünebilir misin ikilere, üçlere, gerekirse binlere? Yapabilir misin? Gerçekten sevebilir misin? Sevmenin demesi olmaz. Unutma; ya çok seversin bir kere, ya da hiç sevmezsin.

Sevgi insanın kaIbinde tomurcukIanan nadide bir çiçektir. Mühim oIan ona zarar vermeden yaşatabiImektir.

Korktuğum karanlığa açtığım perdelerimsin. Uzanıp ellerimi tutacağına emin olduğum sığınağım. Kelimelerim ve her acımda kaçtığım kucağım. Sen benim yaşamam için elimde olan sebeplerimsin.

Sen bir kere gülsen, dünyanın bütün çiçekleri kendinden sanır seni. Bir gözyaşı döksen yağmur utanır güzelliğinden. Öfken bile kıskandırır çakan şimşekleri. Her halinle öyle güzelsin ki…

Sonra sen geldin, güldün, gönlümdeki en kurak topraklar, papatya bahçesi oldu.

Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiç biri gözümde olmasın.

AŞK SÖZLERİ

En güçlü en güzel histir aşk ve sevgi.

Sen benim bakışına hasret kaldığım sesine özlemle bağlandığımsın. Özlemim hasretim bakmaya doyamadığımsın. Bahtıma doğanımsın. Olmazsa olmazımsın. Nefretim öfkem kinim sevincim umudum, düşüm, rüyam, hayalim ama en çok ağlatan, en çok kanatansın. Sen tarifi imkânsızımsın.

Bir insanın sadece bir kez mutlu olabileceğini düşünüyordum, ama seninle birlikteyken her dakika, hatta her saniye mutluyum.

Kalbimi ve ruhumu verebileceğim birisi olduğunu sana söylememe gerek var mı? Çünkü bunlara sen zaten çoktan sahip oldun ve sana sadece kendimi getirdim, işte orada beni ve seni yani ikimizi görebilirsiniz.

Bir şehir ol. Mesela İstanbul gibi. De ki; boğazım kuruyuncaya kadar seveceğim seni.

Sonra bahar geldi dediler. Dedim yine bir yerde gülümsemen görülmüş.

Kalbinin içinde kocaman bir manzara var çocuk bahçeleriyle dolu, kenarda sen duruyorsun ve izliyorsun kendi çocukluğunu. İşte tam bu sırada daha çok büyüleniyorum, her şeye engel olan sen bir tek büyülenmeme engel olamıyorsun.

Sadece tek bir kelime kalbimin daha hızlı atmasını sağlıyor: Senin adın!

Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. Ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu.

Sana tüm çiçeklerden bir buket yapıp getirsem yine de onlar sadece güzelliğinin bir kısmını anlatmaya yardımcı olurlar. Sana bir çiçek hediye etmek için dünyanın tüm çiçeklerini bir bukete sığdırmam gerekli ama bunu yapamam çünkü seni o kadar çok bekletmek istemem.

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

Kalbimi her zaman sıcak tutan senin sevgin olmasaydı, hayatımda her şey yarım ve eksik olurdu. Ben senin sevgin ile birlikte ayakta duruyor, senin sevgin ile birlikte yaşıyor, senin sevgin ile her şeyin üstesinden gelebiliyorum.

Aşk seven için sevinç, sevilen için gurur, sevip de ayrılan için ölüm demektir.

Önce düştüğümde kalkmayı öğrendim sonra aleve dokunduğumda acıyı sevmeyi öğrendim sevilmeyi sonra terk edilip beklemeyi sayende unutulmayı da öğrendim her şeyi öğrendim de yalnız unutmayı öğrenemedim.

İçinde sana dair bir şey olmayan hiçbir söz benim kelime defterimde yer almıyor. Bana senden ötesi, bana senden başkası yasak, senin gözlerinden başka bir göz uzak.

Siyaha boyanmış kalbimle bir karanlık içinde otururken sen çıktın karşıma. O siyahın üzerine beyazla attın imzanı. Işıklarımı yaktın, perdelerimi açtın. Senin gülüşünle yeniden renklendi dünyam.

EN GÜZEL SEVGİ SÖZLERİ!

Sevgi ile ilgili sözler

Ya kırdığın kalbi Allah seviyorsa? Bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın.

Sevgi; insanın kalbinde tomurcuklanan nadide bir çiçektir. Mühim olan onu yara almadan yaşatabilmektir.

Sevgi avuç avuç dilenilebilir, para pulla satın alınabilir, armağan olarak sunulabilir sana, sokakta bulunabilir ama haydutlukla ele geçirilemez.

Gökyüzünden bir parça düşse, bu gözlerine düşerdi. Ben her baktığımda kayboluyorum gözlerinin engin denizinde.

Seni öyle güzel sevdim ki, bunu gören herkes senin yerinde olmak isterdi.

Canımın içi, sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine.

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme kırk yılın hatırına sende kalayım.

Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Denize ilk kez giren çocuk masumiyetiyle seviyorum seni. Boğulacakmışım gibi!

Kızdığında, küstüğünde bile seni düşünen bir sevenin olması ne güzeldir.

Çok müsaitti gözlerin sevilmeye, azıcık bakayım derken içine düştüm…

Bir gün oturup çay içelim seninle. Çaylar benden olur, manzara senden.

Hiç kimseyi görmüyor gözüm, sadece seni arıyor ve seni görüyor gözlerim. Bu gözler seninle açılıyor ve seninle kapanıyor her doğan güne.

Varlığın bir çocuğun gülüşü gibi; öyle güzel öyle masum ki.