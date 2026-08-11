İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Lyon oldu. Fransız ekibi, 3. eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek sarı-lacivertlilerle eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşan Lyon, deplasmanda oynadığı ilk mücadeleyi 2-1 kaybetti. Fransa'daki rövanşta ise rakibini 3-0 mağlup eden Lyon, adını play-off turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
GOLLER NUAMAH, MAITLAND-NILES VE MORTON'DAN
Lyon'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ernest Nuamah, 66. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72. dakikada Tyler Morton kaydetti. Konuk ekip Sparta Prag'da savunma oyuncusu Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk karşılaşma 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Play-off eşleşmesini kazanan takım adını lig aşamasına yazdıracak. Fenerbahçe ve Lyon arasında oynanacak maçların TRT'de yayınlanması bekleniyor.