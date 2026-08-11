Haberler

İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi

İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Lyon oldu. Fransız ekibi, 3. eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek sarı-lacivertlilerle eşleşti.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşan Lyon, deplasmanda oynadığı ilk mücadeleyi 2-1 kaybetti. Fransa'daki rövanşta ise rakibini 3-0 mağlup eden Lyon, adını play-off turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

GOLLER NUAMAH, MAITLAND-NILES VE MORTON'DAN

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ernest Nuamah, 66. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72. dakikada Tyler Morton kaydetti. Konuk ekip Sparta Prag'da savunma oyuncusu Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk karşılaşma 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Play-off eşleşmesini kazanan takım adını lig aşamasına yazdıracak. Fenerbahçe ve Lyon arasında oynanacak maçların TRT'de yayınlanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ayrıldığı gruba yeniden katıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

eleme maçları Tv 100 almış. TRT sallamayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirol Yilmaz:

euroleague de başarılar fenere. Lyon yener feneri bence ama inşallah Champions League gider

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında

Durumu belirsiz denildi: Bahçeli'nin kurmayı canlı yayına not gönderdi
Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Zincirleme faciada araçlar bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var
Yolda karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisini korkunç biçimde katletti
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

ABD helikopterleri peş peşe havalandı, füzeler ateşlendi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! 10 yıllık ilişkide mutlu son

Ünlü çift resmen evlendi!