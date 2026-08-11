İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşan Lyon, deplasmanda oynadığı ilk mücadeleyi 2-1 kaybetti. Fransa'daki rövanşta ise rakibini 3-0 mağlup eden Lyon, adını play-off turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

GOLLER NUAMAH, MAITLAND-NILES VE MORTON'DAN

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ernest Nuamah, 66. dakikada Ashley Maitland-Niles ve 72. dakikada Tyler Morton kaydetti. Konuk ekip Sparta Prag'da savunma oyuncusu Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk karşılaşma 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Play-off eşleşmesini kazanan takım adını lig aşamasına yazdıracak. Fenerbahçe ve Lyon arasında oynanacak maçların TRT'de yayınlanması bekleniyor.