Sevenleri barıştırmak için zamanı adeta geri aldı

AYDIN (İHA) - Aydın'da antika dükkanı işleten Mustafa Demirel (57), hikayesi kendisinden daha çok dikkat çeken tersine saat ile adeta zamanı geri alarak sevenleri barıştırdı.

Son görev yeri olan Aydın'da emekli olduktan sonra kalan ve tarihi çarşıda açtığı dükkan ile çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru Mustafa Demirel'in yaptığı tersine çalışan saat, görenlerin ilgi odağı oldu. Tersine çalışması kadar yapılış hikayesi de dikkat çeken saatin yanı sıra Demirel, 5 metrekarelik dükkanında çeşitli ürünleri de birleştirerek kendine özgü saatler üretiyor. Çocukluk hayali olan dükkanında antika radyo ve pikap tamirlerinin yanı sıra saatlere olan ilgisiyle de çeşitli saat tasarımları yapan Demirel'in tersine dönen saati ise görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Tersine çalışan saatin unutamayacağı bir hikayesi olduğunu ifade eden 57 yaşındaki Demirel, "Mesleğimde çok anılarım var. Emekli olup burayı açtıktan sonra hiç unutamayacağım bir hatıram oldu. Her gelene de devamlı anlatmak isterim. Bu gördüğünüz tersine çalışan saatin bir hikayesi var. Bir gün radyo tamiri yaparken, dışarıda ses kontrolü yapıyordum. Karşıdan tartışarak genç bir çift geliyordu. Bana doğru yaklaştıklarında dükkanın önünde durdular ve dükkana bakmaya başladılar. Ben radyo ile uğraşırken sanırım ilgilerini çekti ve bende onları dükkana davet ettim. Bunların tartıştığı anladım ama konuya girmedim. Biraz da polisliğin verdiği hemen müdahale edelim, anlaştıralım şeklinde bir durumum var. Çay ikram edip biraz sohbet ettikten sonra 3 ay önce evlendiklerini öğrendim. Aralarındaki bir konudan dolayı da hala daha tartışıyorlardı. Kendimce nasihatler vererek onları barıştırdım. Tam gidecekleri zaman ise bayan buradaki eski saatleri de görünce, evlenmeden önce çok daha iyi anlaştıklarını söyleyerek, bana 'zamanı tersine çevirebilir misin?, Buradaki saatler ters çalışır mı?' dedi. Benim de tuhafıma gitti ve o an onları mesut etmek için çalıştırırız dedim. Sonrasında bir kaç gün düşündüm ve bu tersine çalışan saati yaptım. Daha sonra o çifti aradım saati tersine çalıştırdım, gelin bakın beğenirseniz size hediye edeceğim dedim. Yaklaşık 1 ay sonra geldiler ve 'senin nasihatlerin sayesinde artık kavga etmiyoruz' dediler. Ben de bu tersine çalışan saati onlara hediye ettim. Böylelikle bu saatin bende hiç unutamayacağım bir hatırası oldu" dedi.

"Görenler şaşırıyor"

Saati tersine çalıştırdıktan sonra Farsça ile uyumlu olacağını düşünerek konsept oluşturduğunu ifade eden Demirel, "Daha sonra bu saatten 2-3 tane daha yaptım. Farsça da tersine okunduğu için tersine dönen saati bunun ile birleştirdim ve üzerine Farsça sayıları ekledim" dedi.

Tersine çalışan saat görenleri de şaşırttığını sözlerine ekleyen Demirel; "İçindeki mekanizmada bir çeviri yapılıyor ve o şekilde saat tersine çalışıyor. Daha sonrasında da saatler üzerinde çeşitli tasarımlar yapmaya başladım. Şimdi de doğrudan tersine giden bir saat yaptım. Tabi görenler de şaşırıyorlar. Bunu nasıl yaptığımı soruyorlar. Ben de zaman tersine akıyor burada diyorum. Bu yüzden de insanların ilgisini çekiyor" dedi. - AYDIN