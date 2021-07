Sevda sözleri 2021: En güzel, sevgiliye ve eşe söylenebilecek sevda sözleri! Anlamlı sevda mesajları!

En araştırılan sözlerin başında sevda sözleri geliyor.

Sevda sözleri, en güzel 2021 sevda sözleri nelerdir?

SEVDA SÖZLERİ 2021

- Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim.

- Gel beraber alalım nefesimizi sevdiğim, sensiz boğazımdan geçmiyor.

- Mesele o insanın sana neler verebileceği değil, Mesele senin için nelerden vazgeçebileceği.

- Korkma Sevgili, İstenmediğim Gönülde Gölgemi Bile Bırakmam.

- Kararsız biriyimdir ama seni severken hiç tereddüt etmedim.

- Ne bileyim ben hayatımda ilk kez sana tutuldum.

- İkinci parıltı var senin bakışlarında keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

- Ben seni bu yaşımda yaşamın tam ortasında öylesine değil ölesiye seviyorum.

- Herkes bir şeyler söyledi kendine göre. Bir kadın döktüre döktüre ağlıyordu.

- Mutlu olmayı biliyorsan, sevmeyi bileceksin gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.

- Biz güzeli sevmeyiz, sevdiğimiz güzeldir.

- Seni sevmeye başladığım o günden beri acı çeken bir yüreğim var.

- Bu dünyadaki en mükemmel şey kokusunun üzerine sinmesi.

- Aşkın cehennem olsa, sanma ki vazgeçerim.

- Ölümü doğrusu hiç düşünmedim ama düşündüm uzak kardeşlerimi.

- Çok uç noktalarda isteklerim yok aslında, kafamı çevirdiğim de seni göreyim yeter.

- Ey dostlar işitin, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül ise bir taş misalidir.

SEVGİLİYE SEVDA SÖZLERİ

- Sen sadece benim içinsin, bana kadarsın.

- Seni sevmek acıların en büyüğü olsa gerek, seni düşünürken gözyaşı dökmek yaşanabilecek en büyük sevinç demek.

- Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi degil!

- Herkesin kusurlarını gören birinin senden de övgü ile bahsetmesini bekleme.

- Sen soğuğa hiç aldırmadan balkonda saatlerce izleyebileceğim bir manzarasın.

- Ne gün güneşe doymayı bilir ne de ben sana bakmayı.

- Hayat herkesin arkasından koşabileceğim kadar uzun değil, bilmeni isterim.

- Gemiler eskirken, deniz eskirken limanda.

- Sen sana olan sevgimi görmeyecek kadar körsen, ben de sana olan sevgimi söylemeyecek kadar gururluyum.

- Çünkü Romeo ölmeli, Titanic batmalı, ama aşk her şeye rağmen yaşanmalı.

- Yanımda oluşunun her şeyi halledebilecek bir gücü var.

- En olmayacak günde geldin tazeledin ortalığı. Alıp kaldırdın bu kutsal ekmeği düştüğü yerden.

- Aşk dilini bilmeyen, Aşık dilinden anlamayan ya delidir ya da dünya ehlidir.

- İnsan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu belki de.

- Bunca kararsızlığın içinde aldığım en güzel karardın.

EŞE SÖYLENECEK SEVDA SÖZLERİ

- Denize ilk kez giren çocuk masumiyetiyle seviyorum seni. Boğulacakmışım gibi.

- Eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesimi, seni seviyorum demek için kullanırdım.

- Bugün günlerden ne? Yoksa sensizlik ertesi mi?

- Biz sevgimizi elimizde mum gibi değil, kalbimizde kurşun gibi taşırız gülüm.

- Birini seviyorsan, olduğu gibi sev, olmasını istediğin gibi değil.

- Seni ve sensizliği düşündükçe, esen rüzgarların ardından yağan yağmurlar gibi sana ve sensizliğe ağlamak istiyorum.

- Bunca yalanın, bunca talanın, bunca riyanın arasında sen. Ne güzel duruyorsun ömrümün ortasında.

- En tatlı gelen sevinç ve en kötü gelen acı aşktır.

- Sen güldün. Ben bir yudum daha içtim çaydan... Yoksa nasıl açıklardım içimdeki bu sıcaklığı...

- Sen yeter ki çocukluk yap. Gönlümde salıncağın hazır…

- Kaderde sevmek var ama kavuşmak yok ise şayet, olsun! Vuslata aşık gönül susmaya da razı.

EN GÜZEL SEVDA MESAJLARI

- Seni kollarımın arasına alıp saatlerce öyle kalma isteğim hiç geçmiyor.

- Hayat bazen insanları, birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır.

- İnsanlar gelmeleriyle yalnızlıklarını dağıtanları severler, gitmeleriyle kendilerini yalnız bırakanlara aşık olurlar.

- Başka bir insanı tanımak ve sevmek tüm bilgeliğin kökenidir. - Evelyn Waugh

- Ölüm geliyor aklıma birden ölüm, bir ağacın gövdesine sarılıyorum.

- Aşık sevgilisinden başkasını seyre dalarsa, aşk değildir bu; boş bir sevdadır.

- İnsana imtihan için özlemek yeter, bir şehri, bir sesi, bir nefesi. İmtihan için bir sen yeter…

- Sana ömrümü sundum yaşa ama harcama.

- Hayatta iki kör tanıyorum birincisi senden başkasını görmeyen ben, ikincisi beni göremeyen sen.

SEVDA YAKMAZ KÜL EDERMİŞ SÖZLERİ

Ne gurbet suçlu ne de sen

Kader desem yazı desem

Hele zaman sen şöyle dur

***

Sevda yakmaz kül edermiş

Kül de oldum leyli leyli

Ben de beni tanımadım

Şu gurbetin ettikleri

***

***

Eyyy Allahtan korkmaz eylen

Metiniyem derdim erdem

İnandığım güvendiğim

***

***

SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR SÖZLERİ

Sevda yüklü kervanlar

Senin kapından geçer

Aşk şarabı içenler

Senin derdine düşer

Bu han garip yatağı

Bülbül derdim ortağı

Aşkın söyletir beni

Feryat, feryat

Aşkın ne zor şey imiş

Düşmeden bilemedim

Eller erdi murada

Ben murada ermedim

Bu han garip yatağı

Bülbül derdim ortağı

Aşkın söyletir beni

Feryat, feryat

Ey merhametsiz kadın

Sen kimseye aşık olamazsın, amman, aman

KARA SEVDA SÖZLERİ

Nasıl anlatsam bilemiyorum, içim içime sığmıyor

Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor

Eksi kırk derece soğuk suda bile yüzerim inan ki (inan ki, inan ki)

Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki?

Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime

Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine

Kara sevda

Nasıl anlatsam bilemiyorum, gözlerim kararıyor

Tepe taklak oldu dünya tersine sanki (sanki, sanki)

Bütün aşıklar el ele, kol kola, cıvıl cıvıl geziyor

Bense Nuh'un gemisinde tek başıma gibi inan ki (inan ki, inan ki)

Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime

Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine

Kara sevda

Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime

Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine

Kara sevda

