Sen Çal Kapımı yeni sezon 20. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı m

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile başlıyor. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen çal kapımı izleme linki ve detayları…

Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana gelmeye başladı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi hakkında Sen Çal Kapımı yeni sezon 20. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı konuları merak edildi. Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan, Eda'nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın, bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda'nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda'ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor.

Seneler önceki kazayı, Eda'nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, ona anlatmak üzere Eda'nın peşine düşüyor.

Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda'yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Eda'ya, anne-babasını kaybettiği kazada Alptekin'in de ihmalinin olduğunu anlatır. Bu ağır yük sebebiyle ayrılmıştır Eda'dan... Eda, Alptekin'le yüzleşmeye gider. Taşeron firmanın başındaki kişi cezasını çekmiştir. Peki ya her şeyin asıl sorumlusu?

Öğrendikleriyle ne yapacağını bilmeyen Eda, her şeyi geride bırakıp kızlarla uzaklara gider. Serkan ise bu süre içinde evinden çıkmaz, kimseyle görüşmez, işiyle ilgilenmez. İki âşık, kendi köşelerine çekilir ve ne yapacaklarını düşünürler.

Eda şehre geri döndüğünde, Serkan da bütün gücünü toplayıp evinden çıkar ve onunla konuşmaya çalışır. Eda, babasının yaptığı hatanın Serkan'ın sorumluluğu olmadığını bilmektedir; ancak konuyla yüzleşmek yerine Eda'yı terk etmeyi tercih etmiştir. Serkan, bir ilişki yürütmeyi bilmiyordur ve öğrenemeyecektir. Eda, Serkan'la iş ilişkisini nasıl yürüteceğine dair bir sözleşme hazırlar ve Serkan okumadan imzalar. Hâl böyleyken devreye Aydan girer. Dernekte yürütülen eğitime muhtaç kız çocuklarına yardım projesine ikisini birden dahil eder. İki âşığı yan yana getirmek, kopmalarını engellemek adına harekete geçer.

SEN ÇAL KAPIMI 20. BÖLÜM İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ (20.00)

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SEN ÇAL KAPIMI 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ



SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER

Kerem Bürsin/Serkan Bolat

Hande Erçel/Eda Yıldız

Elçin Afacan/Melek Yücel

Melisa Döngel/Ceren Başar

Sitare Akbaş/Figen Yıldırım

Anıl İlter/Engin Sezgin

Evrim Doğan/Ayfer Yıldız

İsmail Ege Şaşmaz/ Kaan Karadağ

Neslihan/ Yeldan Aydan Bolat

Bige Önal/Selin Atakan

Çağrı Çıtanak/Ferit Şimşek

Alican Aytekin/Seyfi Çiçek