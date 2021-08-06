Şemsi Denizer mezarı başında anıldı
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Şemsi Denizer mezarı başında anıldı

Şemsi Denizer mezarı başında anıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken, 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer mezarı başında anıldı.

Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken, 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer mezarı başında anıldı.

Denizer'in, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

GMİS Genel Başkan Vekili İsa Mutlu, burada yaptığı konuşmada, Denizer'in sadece Türkiye'de değil, dünyada sendikal mücadelede saygıyla anıldığını söyledi.

Şemsi Denizer'in, Zonguldak maden işçilerinin, bölge halkının hak ve demokrasi mücadelesindeki deneyimlerini ülke geneline taşıdığını belirten Mutlu, şunları dile getirdi:

"İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminden birinde hayatını kaybeden rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere bölge halkımızla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Onu ömrümüz boyunca, nefesimiz yettiği sürece tüm emek sınıfıyla beraber, onun mücadele anlayışını tüm emek sınıfına örnek olacak şekilde yaşatmaya devam edeceğiz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen anma töreninde Denizer'in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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