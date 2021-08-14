Sel felaketini yaşayan Kastamonu ve Sinop uzaydan görüntülendi! Yıkım çok büyük

Milli Savunma Bakanlığı, Göktürk-1 keşif uydusunun, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediği fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda 46 kişinin hayatını kaybettiği Bozkurt ilçesinin neredeyse tamamının tahrip olduğu görüldü.

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de can kayıpları artarken arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Kayıplara dair AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 55'e yükseldi. Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE PAYLAŞILDI

Batı Karadeniz'de selin etkilediği Sinop ve Kastamonu "Türkiye'nin uzaydaki gözü" Göktürk-1 keşif uydusu ile bölgeyi uzaydan görüntüledi. Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.

YIKIM ÇOK BÜYÜK

Bakanlık uzaydan çekilen 4 görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarda aşırı yağış sonrası meydana gelen selin Bozkurt ilçesinin büyük bölümünü yıktığı görülüyor.