Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı
Eylül ayında Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir pozunu paylaşan Çıra, genç kadının kimliğini gizlemek için yüzünü emoji ile kapattı.
2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz eylül ayında tek celsede boşandı. Boşandıktan kısa bir süre sonra iş ortalıklarını bitiren ikili, yeni ilişkilere yelken açtı.
YENİ SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ GİZLİYOR
25 yaşındaki Gökhan Çıra, boşandıktan kısa bir süre sonra sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Çıra, yeni sevgilisini herkesten gizliyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Çıra, bu sefer de sevgilisine sarıldığı bir pozunu paylaştı ve yine genç kadının yüzünü gizledi.
SELİN DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Selin Ciğerci de geçtiğimiz günlerde basketbolcu Metecan Jamesile aşk yaşamaya başladı. Yeni sevgililer önceki gün ilk kez el ele görüntülenmişti.
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