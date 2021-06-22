Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye olacak 2021? Selahattin Demirtaş'ın cezası kaç yıl?
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Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye olacak 2021? Selahattin Demirtaş'ın cezası kaç yıl?

Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye olacak 2021? Selahattin Demirtaş'ın cezası kaç yıl?
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AYM'nin HDP'nin kapatılmasına dair iddianameyi kabul etmesinin ardından Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye olacak 2021? sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Selahattin Demirtaş kaç yıl hapis cezası aldı? Selahattin Demirtaş'ın cezası kaç sene olacak? Selahattin Demirtaş neden hapis cezası aldı? Vatandaşlar tarafından merak edilen sorunun cevabı haberimizde.

Selahattin Demirtaş'ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye olacak 2021? sorusunun yanıtı merak edildi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE ZAMAN TAHLİYE OLACAK 2021?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldığını açıkladı.

Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Davada mahkeme Demirtaş'a 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İHA'nın Mayıs 2021 haberine göre Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama' ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na söylediği sözler nedeniyle 'hakaret' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu olan sanık Demirtaş, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada Demirtaş'ın avukatları da hazır bulundu. İfade veren Demirtaş, "Kimseye hakaret etmedim. Hükümet politikalarını sert bir şekilde dile getirdim. Görevimi yaptım" iddiasında bulundu.

Hakim Selahattin Demirtaş'ın 'milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının anayasa aykırı olduğu' yönündeki iddialarının mahkemece ciddi görülmediği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Zaza kökenli olup, babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. 3'ü erkek 7 kardeş olan Demirtaş kardeşlerden sadece Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Nurettin Demirtaş Üniversite eğitimini tamamlayamadı. Bir kız kardeşi avukat diğer 3 kız kardeşi üniversite eğitimlerini tamamlayarak öğretmen oldu. Diğer erkek kardeşi olan Süleyman Demirtaş tekstil mühendisi olarak çalışıyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Selahattin Demirtaş bir süre kardeşi Aygül Demirtaş ile birlikte serbest avukatlık yaptı.

Demirtaş 2006 yılında (İHD) İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı yaptı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Uluslararası Af Örgütünün Türkiye Şubesi yöneticiliklerinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili ve 1 Şubat 2010 den itibaren (BDP)Barış ve Demokrasi Partisi eş genel başkanlığı yaptı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde BDP'nin desteklediği bağımsız aday olarak Hakkari'den aday olmuş ve tekrar Milletvekili seçilmiştir.

İyi düzeyde Zazaca, orta düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Selahattin Demirtaş, öğretmen Başak Demirtaş ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

2004 doğumlu "Delal' adında kızı ve 22 Temmuz 2007 doğumlu Kürtçede "yürekten gelen' anlamında "Dılda" adı verilen ikinci bir kızı daha oldu.

22 Haziran 2014'te Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eşbaşkanlığına seçildi.

Selahattin Demirtaş, 2014 yılı Ağustos ayında yapılan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne katıldı. %9.76 oy alarak 3. sırada kaldı.

7 Haziran 2015 ve 1 kasım 2015 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nden istanbul 1. bölgeden milletvekili seçildi.

4 Kasım 2016 tarihinde HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ve 9 HDP'li milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

21 Şubat 2017 tarihinde Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi.

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Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye olacak 2021? Selahattin Demirtaş'ın cezası kaç yıl? - Haberler
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