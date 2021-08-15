Sel felaketi nedeniyle Türkeli'nde mahsur kalan tatilciler arabalı vapurla tahliye ediliyor
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Sel felaketi nedeniyle Türkeli'nde mahsur kalan tatilciler arabalı vapurla tahliye ediliyor

Sel felaketi nedeniyle Türkeli'nde mahsur kalan tatilciler arabalı vapurla tahliye ediliyor
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tatil için Sinop'un Türkeli ilçesine gelen ve sel felaketinde köprülerin yıkılması nedeniyle ilçede mahsur kalanların arabalı vapurla tahliyesine başlandı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tatil için Sinop'un Türkeli ilçesine gelen ve sel felaketinde köprülerin yıkılması nedeniyle ilçede mahsur kalanların arabalı vapurla tahliyesine başlandı.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi dolayısıyla Sinop'un Türkeli ilçesinin bağlantı yolları kullanılamaz hale geldi.

İlçede yaşayanlar, kendi talepleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle gitmek istedikleri yerlere nakledildi.

Sel felaketi sırasında Türkeli'nde turist olarak bulunanların araçlarıyla tahliyesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Çanakkale'den bölgeye arabalı vapur getirtildi.

Ortalama 50 araç kapasitesine sahip arabalı vapur, Türkeli'nden ilk yolcularını alarak Kastamonu'nun İnebolu Limanı'na ulaşmak üzere yaklaşık 3,5 saat sürecek yolculuğuna başladı.

Gemiye binenler, "Devlet millet el ele", "Devletimize Allah zeval vermesin" diyerek alkışlarla tempo tuttu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlara el sallayarak arabalı gemiyi ilk seferine uğurladı.

Karaismailoğlu, gazetecilere, afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü, afetten zarar görmüş bütün yolları açmaya çalıştıklarını söyledi.

Özellikle Türkeli ve Ayancık köprülerinin afetten dolayı ortadan kalkması nedeniyle mağduriyet yaşandığını belirten Karaismailoğlu, "Beş gündür ilçeden çıkamıyordu vatandaşlarımız. Ona çözüm olarak arabalı vapur getirdik. İnşallah onların tahliyesini feribotla yapmaya başladık. Kısa sürede inşallah feribot buradaki arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı İnebolu Limanı'na ulaştıracak ve oradan istedikleri yere transfer olabilecekler. Aracıyla gitmek istemeyen vatandaşlarımızın zaten dünden itibaren helikopterlerle Çatalzeytin ilçesine transferlerine başlamıştık." dedi.

Arabalı geminin ilk seferine başladığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ortalama 50 araç alıyor bir gemimiz. Sırada bekleyen vatandaşlarımız var. Gemi İnebolu'ya vardıktan sonra tekrar buraya dönecek. Buradaki vatandaşlarımızın transferini bitirene kadar devam edecekler. Bu transferler bitmeden köprülerimizi, yollarımızı açmayı planlıyoruz. İnşallah yarın akşam itibariyle Ayancık şehir geçişini de faaliyete geçireceğiz. Çatalzeytin, Türkeli geçişini de en geç salı günü açmayı planlıyoruz. İnşallah bu zorlukların üstesinden devlet millet iş birliğiyle en kısa zamanda geleceğiz."

Aşırı yağışlar nedeniyle bölgede çok büyük afet yaşandığını belirten Karaismailoğlu, "Afetin izlerini ortadan kaldırmak için bütün bakanlıklar, kurumlar ve özellikle gönüllüler, belediyeler, valilikler topyekun çalışma içindeyiz. İnşallah kısa sürede burada yaşamı sürekli hale getirmek için önemli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Sel felaketi nedeniyle Türkeli'nde mahsur kalan tatilciler arabalı vapurla tahliye ediliyor
Sel felaketi nedeniyle Türkeli'nde mahsur kalan tatilciler arabalı vapurla tahliye ediliyor
Sel felaketi nedeniyle Türkeli'nde mahsur kalan tatilciler arabalı vapurla tahliye ediliyor
Sel felaketi nedeniyle Türkeli'nde mahsur kalan tatilciler arabalı vapurla tahliye ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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