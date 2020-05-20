Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
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Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!

Sağlığımıza çok dikkat ediyoruz ama lezzetlerden de mahrum kalmak istemiyoruz. Şekersiz tatlı tarifleriyle hem sağlıklı hem de lezzetli tatlılar yiyebilirsiniz. Peki, Şşker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!

Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
20.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:25

Son dönemde yapılan araştırmalar rafine şekerin zararlarını ortaya koydukça şekersiz beslenme trendi de yaygınlaşıyor. Fakat rafine şekeri hayatınızdan çıkarmanız tatlı yemeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. İşte rafine şeker tüketmeyenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği pratik tatlılar...

MUZLU PANCAKE

Sabah kahvaltısında lezzetli bir tatlıya ne dersiniz? Kahvaltıda tatlı yiyecekseniz sağlıklı bir tercih yapmalısınız. Muzlu pancake tam size göre bir tatlı.

ŞEKERSİZ MOZAİK PASTA

İştah açıcı görüntüsü ve kolay yapımı ile kolay ulaşılabilir bir lezzet olan mozaik pasta, şekersiz tarifi ile lezzet sunuyor.

ŞEKERSİZ UNSUZ KURABİYE

Şekersiz tariflerin bir tık ötesine geçen şekersiz unsuz kurabiye, üç beyaz kuralını uygulamak isteyenler için doğru tercih oluyor.

KAKAOLU ŞEKERSİZ KEK

Tatlı seçeneklerine kek de ekleyebilirsiniz. Muz, hurma ve bol fındıkla yapılan kakaolu şekersiz kek, kakaosuyla özel bir lezzet oluşturuyor.

ŞEKERSİZ MUZLU KEK

Pamuk gibi yumuşak olan şekersiz muzlu kek, kek tariflerinden şeker çıkartarak ezber bozuyor.

HAVUÇLU BROWNİE

En sıra dışı lezzetlerden olan havuçlu brownie, adını tatlı tarifi listesinin en üstüne yazdırıyor.

PİŞMEYEN KURABİYE

Şeker kullanılmadan yapılan bu kurabiye, pratik bir şekilde yapıldığı için pişmeyen kurabiye adını alıyor.

PİŞMEYEN HAVUÇLU KEK

Canınız aniden kek isterse, kek yapma uğraşına girmen kolayca pişmeyen havuçlu kek tarifini hazırlamaya başlayabilirsiniz.

CHİA TOHUMLU ŞEKERSİZ SÜTLAÇ

En sevilen geleneksel tatlılardan olan sütlaç chia tohumu ile tanıştı. Birbirleriyle de çok iyi anlaştılar.

ŞEKERSİZ YULAFLI KURABİYE

20 dakikada yapılan şekersiz yulaflı kurabiye, dört malzemeyle kolayca yapılıyor.

KAJULU HURMA BAR

Şekerin enerji verdiği algısını değiştirecek olan kajulu hurma bar, rafine şeker kullanmadan enerjik olmayı sağlıyor. Üstelik bunun için 15 dakika ayırmak yeterli.

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