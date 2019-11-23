Şehit Savcı Kiraz'ın babası: Adaletin tecellisi beni memnun etmiştir

23.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:04

ÇAĞLAYAN Adliyesi'ndeki makam odasında rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, sanıklar hakkında verilen cezaların onanmasına ilişkin, "Allah'a çok şükür ki Türkiye'de adalet de vardır, hukuk da vardır. Hiç olmazsa yaptıkları yanlarına kar kalmıyor. Elbette ki verilen cezanın onanması, adaletin tecellisi beni memnun etmiştir. Lakin kendilerinin şahsi olarak ceza alması beni mutlu etmez. Keşke bu suçu işlemeselerdi, keşke yapmasalar ve biz de bu mevzuyu bugün burada konuşmasak" dedi.

31 Mart 2015'te görev yaptığı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında terör örgütü DHKP-C üyesi 2 terörist tarafından rehin alınan ve 8, 5 saat sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirlenen sanıklar için verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kaynak: DHA