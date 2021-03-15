Sefirin Kızı 45. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 44. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

STAR TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne merak edildi. Sefirin Kızı 44. bölüm izle! Sefirin Kızı 45. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sefirin Kızı 45. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 44. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mavi'nin Melek'i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek'in ortada olmaması Sancar ve Güven'i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır.

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya'nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya'yı derinden sarmıştır. Halise'nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu'yu hem de Yahya'yı çok şaşırtacaktır.

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar'ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye'yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.

Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar'ın da dahil olmasıyla Mavi'nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Sancar ve Mavi'nin asıl yolculuğu kalplerinin sesini dinlemeleriyle başlarken Sancar vermesi gereken çok büyük bir sınavla karşılaşacaktır.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SEFİRİN KIZI 45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya 15 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.