Sedat Peker 'Rıza Tamer olayı' hakkında ne dedi, açıklama yaptı mı? - SON DAKİKA

Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Rıza Tamer olayı", tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle sanatçının Azerbaycan'daki konserini iptal etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar gözleri bir kez daha Sedat Peker cephesine çevirdi. Peki, Sedat Peker ne paylaştı? 'Rıza Tamer olayı' hakkında Sedat Peker ne dedi, açıklama yaptı mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

RIZA TAMER OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da vermesi planlanan konserini iptal eden şarkıcı Rıza Tamer, kararının gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Tamer, yaptığı açıklamada, "Türk lirası geçmediğini görünce sahneye çıkmamaya karar verdim. Ben Türk lirasının geçmediği yerde şarkı söylemem" ifadelerini kullanarak, bu durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rıza Tamer olayı nedir

Konser iptali sonrasında yaşanan gelişmeler ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Rıza Tamer, konserin yapılacağı mekanın Sedat Peker'e ait olduğunu iddia eden kişiler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Sanatçı, bu iddiaları kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Rıza Tamer, videoda Sedat Peker'e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Sedat abim, ellerinden öperim. Bu iptal ettiğim konser senin mekanınmış, bize öyle söylediler. Tehditler ettiler. Ben onlara bir saygısızlık etmedim. Eğer birileri senin adını kullanarak bunu yapıyorsa, 4 saat boyunca buradayım. Hadi gelin."

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, olayın nasıl gelişeceği ve taraflardan gelecek yeni açıklamalar da merakla bekleniyordu. Yapılan paylaşımların ardından uzun süredir sessizliğini koruyan Sedat Peker, konuya dair açıklamada bulundu.

Sedat Peker açıklama yaptı mı

SEDAT PEKER RIZA TAMER'E CEVAP VERDİ Mİ, NE DEDİ?

Sanatçı Rıza Tamer'in, Azerbaycan'daki konser iptalinin ardından dile getirdiği iddialar üzerine Sedat Peker'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Peker, gündemdeki iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Sedat Peker, açıklamasında Azerbaycan'da herhangi bir yatırımı olmadığını belirterek, Rıza Tamer'in sözünü ettiği mekân ya da kişilerle doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

Sedat Peker 'Rıza Tamer olayı' hakkında ne dedi

"BENİM TARZIMDA TEHDİT ETMEK YOKTUR"

Sedat Peker, sosyal medya paylaşımı sırasında şu ifadelere yer verdi:

"Rıza Tamer isimli bir şarkıcı kardeşimizin, adım kullanılarak tehdit edildiğini basında çıkan haberlerden öğrendim. Azerbaycan'da, otel dâhil herhangi bir yatırımım yoktur. Bu kardeşimizi arayıp kimin tehdit ettiğini de bilmiyorum. Beni tanıyan herkes bilir ki, benim tarzımda tehdit etmek, insanları korkutmak ya da hakaret etmek yoktur. Vakti ve zemini geldiğinde, ne yapılması gerekiyorsa, gereğini yaparım (elbet hukuk ve kanunlar çerçevesinde). Adımın bu tür olaylara karıştırılması toplum nezdinde yanlış algılara neden olmakta ve şahsımı rahatsız etmektedir."

İşte, Sedat Peker'in o paylaşımı...

Sedat Peker'in 'Rıza Tamer' paylaşımı