ABD başkanlık seçiminde önde olan Biden: Kazanan biz olacağız, gereken sayıya ulaşacağız

ABD seçimlerinde önde olan başkan adaylarından Joe Biden, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, balkon konuşması olarak algılanan konuşmasında, "270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak kadar eyalet kazanacağımız görülüyor. Başkanlık partizan bir kurum değil, tüm Amerikalılara özen gösterme görevi gerektiriyor. Biz düşman değiliz" dedi.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 214'e çıkardı. Biden ise 264 delege almış durumda bulunuyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor. ABD'de başkan adaylarından Joe Biden, 59. başkanlık seçimlerine ilişkin, "270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak kadar eyalet kazanacağımız açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

Seçimleri takip ettiği Delaware'de konuşan Biden, şu anda zafer ilan etmediğini ancak sayımlar bittiğinde seçimleri kazanacağını öngördüklerini söyledi.

"SAYIMLAR BİTTİĞİNDE KAZANAN OLACAĞIZ"

Biden sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgına rağmen çok daha fazla Amerikan vatandaşı oy kullandı. Burada halkın sözü geçer, güç kimse tarafından ele geçirilemez. Bu irade kimin ABD Başkanı olacağını belirler. Başkanlığı kazanmak için gerekli delegeye sahibim. Başkan olmam için gereken delege sayısına ulaşacağız. Kazandığımızı ilan etmek için değil, sayımlar bittiğinde kazanan olacağımıza inandığımızı bildirmek için buradayım. Uzun ve zor bir kampanya oldu. Aynı zamanda ülkemiz için de çok zor bir dönemdi."

"KAZANDIĞIMIZDA KIRMIZI VE MAVİ EYALETLER OLMAYACAK"

"Bu seçim bittiği zaman, Amerika olarak her zaman yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Gerilimi azaltacağız, birbirimizi tekrar dinleyip birbirimize saygı duyacağız. Bir araya geleceğiz, iyileşeceğiz. Başkanlık partizan bir kurum değil, tüm Amerikalılara özen gösterme görevi gerektiriyor ve ben herkes için çok çalışacağım. Farklılıklarımız düşman olduğumuz anlamına gelmiyor, biz düşman değiliz. Bu yüzden ben bir Demokrat olarak kampanya yürütüyor olabilirim, ama seçildiğimde Amerikan Başkanı olacağım. Tüm oylar sayılmalı. Kimse demokrasimizi ele geçiremez. Biz, halk olarak bastırılmayacağız, halk olarak pes etmeyeceğiz. İnanıyorum ki zafer bizim olacak. Kazandığımızda Kırmızı ve Mavi eyaletler olmayacak, Amerika Birleşik Devletleri olacak."

SEÇİMDEKİ SON DURUM

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimleri için beklenen gün geldi. Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde sonuçlar yavaş yavaş açıklanıyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 214 Tennessee (11 delege), Mississippi (6 delege), Oklahoma (7 delege), Alabama (9 delege), Kentucky (8 delege), West Virginia (5 delege), Güney Carolina (9 delege), Arkansas (6 delege), Indiana (11 delege), Wyoming (3 delege), Kuzey Dakota (3 delege), Güney Dakota (3 delege), Nebraska (4 delege), Louisiana (8 delege), Kansas (6 delege), Missouri (10 delege), Utah (6 delege), Idaho (4 delege), Montana (3 delege), Ohio (18 delege), Iowa (6 delege), Florida (29 delege), Teksas (38 delege)

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Toplam Delege Sayısı: 264 Vermont (3 delege), Virginia (13 delege), Massachusetts (11 delege), Connecticut (7 delege), New Jersey (14 delege), Delaware (3 delege), Maryland (10 delege), Illinois (20 delege), Rhode Island (4 delege), New York (29 delege), New Mexico (5 delege), District of Columbia (3 delege), Colorado (9 delege), California (55 delege), Oregon (7 delege), Washington (12 delege), New Hampshire (4 delege), Minnesota (10 delege), Arizona (11 delege) Maine (3 delege), Hawaii (4 delege), Nebraska (1 delege), Wisconsin (10 delege), Michigan (16)

BIDEN'IN ÖNDE OLDUĞU EYALETLER

NEVADA

Oyların yüzde 86'sının sayıldığı Nevada'da Joe Biden küçük bir farkla önde. Eyalet Seçici Kurul'a altı delege gönderiyor.

Posta yoluyla oy kullanmayı tercih eden Nevadalı seçmenler, oyunu en geç 3 Kasım'da göndermiş olmalı. Oy pusulasının da en geç 10 Kasım'da ulaşmış olması gerekiyor.

Eyalette sayıma ara verildi çünkü postayla gönderilen oylar bekleniyor. Perşembe günü sayıma yeniden başlanacak ancak kesin sonuçların gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

MICHIGAN

Seçim sonucu etkilemesi en olası eyalet; 16 delegeli Michigan.

Oyların yüzde 94'ünün sayıldığı eyalette seçimi küçük bir farkla Biden önde götürüyor. Çarşamba sabahı Trump'ın iki puan önde olduğu eyalette fark gittikçe kapandı ve şu anda yüzde 1 farkla Biden önde.

Sayılmayan oylar sadece postayla kullanılanlar. Eyalette şu ana kadar postayla kullanılan oylarda büyük farkla Biden önde görülüyor.

Oy pusulalarının sayılması için en geç 3 Kasım'da ulaşmış olması şart koşulan eyalette, beklenen oy olmadığı için kesin sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor.

2016'da Trump bu eyaleti sadece yüzde 0,3 farkla kazanmıştı. Geleneksel olarak Demokrat Parti'ye oy veren, işçi sınıfının güçlü olduğu bu eyalet, imalat sektörünü canlandıracak ticaret politikaları uygulama sözü veren Trump'ı seçerek 28 yıllık bir geleneği de bozmuş oldu.

Babası otomobil satıcısı olan Joe Biden, eyalette otomotiv sektörünün kalbi Detroit ile derin gönül bağına sahip. Biden, başkan yardımcılığı döneminde de bu eyaleti sık sık ziyaret etti.

Hatta eyaletin sevilen valisi Gretchen Whitmer da bir dönem Biden'ın başkan yardımcılığı için değerlendirilen isimler arasında yer alıyordu.

TRUMP'IN ÖNDE OLDUĞU EYALETLER

Sonuçların açıklandığı eyaletlere bakıldığında delegelerin 213'ünü kazanan Başkan Trump'ın, koltuğunu korumak için 57 delegeye daha ihtiyacı var.

ALASKA

Sandıkların en son kapandığı eyaletlerden olan Alaska'da henüz oyların küçük bir kısmı sayılsa da, on yıllardır Cumhuriyetçi adayları destekleyen eyalette Trump büyük bir farkla önde gözüküyor. Trump'ın bu eyaletten üç delegeyi almasına kesin gözüyle bakılıyor.

GEORGIA

1960 yılından bu yana iki seçim dışında yapılan tüm seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayını destekleyen eyalet, Seçici Kurul'a 16 delege gönderiyor.

Demokrat Parti adayı Biden, ırkçılık karşıtı eylemlerin yapıldığı ve Trump'ın bu yöndeki politikalarına tepki gösteren bu eyaleti kazanma konusunda umutluydu.

Ancak oyların yüzde 92'sinin sayıldığı Georgia'da Başkan Trump, yarışı 3 puan farkla önde götürüyor. Postayla kullanılan ve en geç 3 Kasım'da ulaşan oyların kabul edildiği eyalette, büyük bir su borusu patlaması yaşandığı için sayımın birkaç güne sarkması ihtimali var.

Sayılmayan oyların tümü postayla kullanılan oylar. Her ne kadar bu oylar çoğunlukla Demokratları destekleyen bölgelerden geliyor olsa da, Biden'la Trump arasındaki üç puanlık fark sonucu değiştirecek oranda değişecek gibi görünmüyor.

KUZEY CAROLINA

15 delegeye sahip eyalette oyların yüzde 95'i sayıldı. Seçim öncesi yapılan anketler Biden'ı önde gösterse de, şu ana kadar yapılan sayımlara göre Trump rakibinden 1,5 puan önde.

Bu eyalette oyların 3 Kasım'a kadar postalanmış olması, 12 Kasım'a kadar da yerine ulaşmış olması şartı aranıyordu. Yani kesin sonuçlar ancak gelecek hafta açıklanacak.

Kuzey Carolina, postayla oy kullanma işleminin başladığı ilk eyalet ve bugüne kadar postayla oy kullanma talebinde bulunanların sayısı da rekor düzeye ulaşmış durumda. Bu talepte bulunanların yarısından fazlası Demokrat Parti üyesi.

PENSİLVANYA

20 delegesi bulunan Pennsylvania'da oyların yüzde 80'i sayıldı.

En az oranda oy sayımı yapılan eyalet burası. Çünkü oyların 3 Kasım'a kadar postaya verilmesi ve 6 Kasım'a kadar ulaşmasına izin verilen eyalette ciddi oranda seçmen, posta yoluyla oy kullanmayı tercih etti. Bu oylar da ulaştıktan sonra kesin sonucun Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Şimdiye kadar bu eyalette postayla kullanılan oylardan büyük çoğunlukla Demokratlar çıktı.

Bu arada Pennsylvania Valisi Tom Wolf, eyaletteki sonuçların Çarşamba günü açıklanamayabileceğini söyledi.

Bir basın toplantısı düzenleyen Demokrat Partili Vali, "Sayım normalden uzun sürse de önceliğimiz sayımın doğru yapılması" dedi ve "Hafife almamak lazım, bu seçimde demokrasimiz test ediliyor. Bu, ülkemizin üzerine kurulduğu idealler için bir stres test. Pennsylvania'da adil bir seçim olacak ve dışardan etki olmayacak." şeklinde konuştu.

Joe Biden bu eyalette Donald Trump'ın gerisinde. Fakat henüz sayılmamış oylarda Biden'a daha çok oy çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da aradaki farkı kapatmasını sağlayabilir.

Trump ekibi ise 2016'da yüzde 1'den daha az farkla kazandığı eyaleti kaybetmeyeceğini savunuyor.

Sayılan oyların yüzde 53,4'ünü alan Trump, bu eyalette rakibinden yaklaşık 10 puan önde ama oylar açıldıkça farkın azaldığı gözleniyor.

Postayla ulaşması beklenen oyların çoğu da, demokrat seçmen tabanı güçlü olan yerlerden geliyor. Ancak kalan yüzde 20'lik oyun sonucu değiştirip değiştirmeyeceğini söylemek için erken.

Sonucun belli olmadığı eyaletler içinde en fazla delege sayısına sahip Pennsylvania'nın kazanılması, iki aday için de kritik önemde.

Buradan gelecek sonucun gecikmesi başkanın ilan edilmesini de geciktireceği için, Trump ekim ayında buradaki postayla oy kullanma sistemine itiraz etmiş, ancak yerel mahkeme Trump'ın itirazını kabul etmemişti.

Burası geleneksel olarak Demokrat adaya oy veren bir eyalet. Ancak dört yıl önce özellikle eyaletin batısında yaşayanların oylarıyla burada Trump kazandı.

Pennsylvania'da doğan Biden da bu bağı kullanarak partisinin eski kalesini tekrar kazanmak için seçim kampanyasının son gününe kadar burada sık sık seçmenlerle bir araya gelmişti.