Seçer: "Tüm siyasi partiler el versin, 1/5000'lik planı bir an önce hayata geçirelim"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çavuşlu Deresi'nin ıslahı ile ilgili MESKİ'nin üzerine düşen görevi yapmak için gayret ettiğini, mali sıkıntılara can simidi gibi sarılmadıklarını söyledi. 1/5000'lik nazım imar planlarının bir an önce çıkmasını kendisinin de istediğini belirten Seçer, "Bir an önce ayrım yapmadan tüm siyasi partiler gelsin buna el versin ve bir an önce hayata geçirelim" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı Toplantısı birinci birleşiminde, sel baskınları nedeniyle 2 yıl önce üzeri açılan ve ölümlere neden olan Çavuşlu Deresi ile Mersin'in 1/5000'lik nazım imar planları gündeme taşındı. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Akdeniz Belediye Başkanı, Meclis Üyesi Muhammet Mustafa Gültak, Çavuşlu Deresi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bir süredir devam eden ıslah çalışmalarının 2 ay içinde sona ereceğini belirterek, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün de bir an önce çalışmalara başlamasını talep etti.

"Hızlı bir şekilde yapalım ve oradaki sorunu halledelim"

Çavuşlu Deresi'nin olduğu bölgenin, Akdeniz'de birçok mahalleyi ilgilendirdiğine işaret eden Gültak, geçen hafta DSİ Adana Bölge Müdürü Abdulkasım Sarımehmet ve bürokratları ile tüm partilerin meclis üyelerinin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını anlattı. Islah çalışmalarında DSİ'nin yapması gereken 70 metrelik bir bölüm kaldığını ifade eden Gültak, "İstenmeyen, canımızı sıkan olaylar oldu ama yaklaşık 2 ay içinde DSİ'nin çalışması bitecek. TEDAŞ ile bir sıkıntı vardı, onu da çözdüm, 6 direk vardı, bu hafta o da büyük bir ihtimalle kaldırılıyor. Kanala akan kanalizasyonların ve yağmur sularının bir an önce yapılması gerekiyor. 2 ay sonra bunlar da bittiği zaman asfaltlama çalışması sizler tarafından yapılacak. Sizlerin ve bürokratlarınızın da bu işi yakından takip ettiğini biliyorum. Hızlı bir şekilde yapalım ve oradaki sorunu halledelim" dedi.

Ayrıca, 1/5000'lik nazım imar planlarına da değinen Gültak, "2. etap 5 binlik planlar bekliyor. Bununla ilgili DSİ ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden görüş bekleniyor. Ankara'da bu konuda çok önemli toplantılar yapıldı. Yakın bir sürede her iki kurumda da ortak bir kanaat oluşacak. Yakın zamanda çıkacak olan olumlu görüşle birlikte Mersin'in kilitlenmiş olan 5 binlik sorununu da çözmüş olacağız" diye konuştu.

"MESKİ, bu sorunu acilen çözmeli"

HDP'li Meclis Üyesi Ali Tanrıverdi de Çavuşlu Deresi ile ilgili sorunun çok önemli olduğunun ve acil çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Diğer sorunların çözüleceğini ancak, MESKİ'ye dayalı acilen çözülmesi gereken sorunlar olduğunu dile getiren Tanrıverdi, "Belki, 'ne yapalım, borç alamadık' diyeceksiniz. Bugüne kadar borçlanma almanızı bekledik ve fazla gündeme getirmedik ama bu sorun artık borç olayını aştı. Havalar çok sıcak ve orası bir cenazedir, cenazenin orada bekletilmesidir. Meclis grubu olarak da sizden tek talebimiz bu sorunun acilen çözülmesi olmuştu. Zaten sizin de seçim çalışmalarında mahallelilere verdiğiniz söz vardı. Bunun acilen çözülmesi lazım. MESKİ'nin parası, kadrosu yok gibi mazeretler artık gündeme gelmemelidir. MESKİ, orada üzerine düşen neyse Akdeniz Belediyesi ile diyalog kurarak bu sorunu mutlaka çözmeli" ifadelerini kullandı.

Talepler üzerine bir değerlendirme yapan MESKİ yetkilisi, Çavuşlu Deresi ile ilgili kontrolleri yaptıklarını ve bir sıkıntı görmediklerini söyledi. DSİ istinat duvarını yaptıktan sonra hemen deplase çalışmasını yapacaklarını belirten yetkili, orada çok fazla işleri olmadığını kaydetti.

"Tutunacak bir can simidi gibi mali sıkıntılara yapışmayız. Öyle bir hafiflik içerisinde olmam"

Gültak ve Tanrıverdi'ye yanıt veren Başkan Seçer ise Çavuşlu Deresi ile ilgili çalışmalarda bir aksilik olursa derhal müdahale ederek, sorunu çözeceklerini dile getirdi. Devletin kurumlarının işlerini yapmak zorunda olduklarını, yapmadıkları zaman arzu edilmeyen olaylar yaşandığını vurgulayan Seçer, "Önemli olan üzücü olaylar yaşanmadan bunların yapılmasıydı ama geç de olsa görevlerini yapıyorlar. MESKİ'nin görev alanında olan sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir mali sıkıntımız olabilir ama hizmetlerde bir başarısızlık olursa tutunacak bir can simidi gibi de buna yapışmayız. Öyle bir hafiflik içerisinde olmam. Biz buraya şikayet etmek için gelmedik. Mevcut koşullarda kaynaklarımızı en akılcı şekilde kullanıp Mersin'e hizmet etmek istiyoruz ve bu konuda da bir iddia ortaya koymuşuz. Şartlar ne olursa olsun bu yatırımlar ve hizmetler peşi sıra gelecek. Ama takdir edersiniz ki, bunlar akşam düşünüp sabah uygulamaya koyacağımız projeler değil; belirli bir süreç içerisinde yapılacak şeyler. Biz iyi şeyler yapmak istiyoruz. Beş yıl sonra seçimi düşünüyoruz. Böyle bir kaygımız, derdimiz yok. Ülkenin mali durumu, toplumsal gerginlik ortada. Siyasi beklentileri Mersin'i heba ederek, olumsuz anlamda faturayı Mersin'e çıkararak, yazık etmeyelim. Beş yıl önemli bir süre. Biz, hizmet yapmak istiyoruz. Bunu da sizlerin katkılarıyla yapmak istiyoruz" dedi.

"1. etaptaki yanlışlığa düşmemek gerekiyor"

1/5000'lik nazım imar planı ile ilgili olarak da otoban bağlantısından itibaren Tarsus istikametinde kalan kısmın, sanayi yatırımları ve iş yerleri yoğun olduğu için son derece önemli olduğunu ifade eden Seçer, planı hayata geçirmek için kendisinin de gayret ettiğini vurguladı. Bu konuda, 1. etaptaki yanlışlığa düşmemek gerektiğini belirten Seçer, "Bizden önceki yönetim bunu ihale etmiş, 1/5000'lik plan çalışması bitmiş. Bunun sunumu da bize yapıldı, ancak şimdi Koruma Kurulu, Tarım, DSİ gibi kurum görüşleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Ben de 1/5000'lik planın bir an önce gerçekleşmesini istiyorum"

Kamuoyunu buna hazırlamanın da önemli olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti: "Bu konuda arkadaşlarımı uyardım. Konuyla alakalı STK'ların da görüşünü almak gerekiyor. Bunun bir ayarını tutturmak lazım. Onlarla konuşalım ama suistimal edilmesine müsaade etmeyelim. Ortalama bir yöntem belirlemek lazım. Kamuoyunun önüne geldiği zaman 'bu yanlış olmuş' diye pandomim kopmasın. Herkes bizim üzerimize gelmesin, herkes bunu göğüslesin. Şeffaf davranalım, herkes görsün. Bu son derece önemli. Ben de 1/5000'lik planın bir an önce gerçekleşmesini istiyorum, çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde olacağı önemli yatırımlar var, seçim vaatlerimiz var. Bunları o bölgelerde yerine getireceğiz. Uygulama planlarının da bir an önce devreye girmesi için ilçe belediyeleri çalışacak, 1/1000'lik uygulama planları yapılacak. Bir an önce ayrım yapmadan tüm siyasi partiler gelsin buna el versin ve bir an önce hayata geçirelim." - MERSİN

Kaynak: İHA