Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, S-400'ün ikinci sistemi ile ilgili belirli alanlarda somut gelişmeler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin çıkartıldığı F-35 programı için de "Programa ortaklık bedeli veya uçakların bedeliyle ilgili nasıl bir hal, yol bulunur bunun görüşmeleri yapılıyor" dedi.

Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Naki Polat, basın mensuplarıyla buluştu. Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayine ilişkin birçok konuda soruları cevapladı. Savunma ve havacılık sektörü ihracatının kasım ayı itibarıyla yüzde 41 artışla 2,8 milyar dolara ulaştığını, yıl sonunda 3 milyar doları aşmayı beklediklerini belirten Prof. Dr. Demir, 170 ülkeye 122 çeşit ürün ihraç edildiğini ve katma değeri en yüksek ürünler olduğunu anlattı.

Bahtiyar Av Malzemeleri firmasına son 10 yılda ülkeye en fazla ihracat ve avcılık ve atıcılık ürünleri kategorisinde iki ödül verildi. Simülatörler kategorisinde HAVELSAN, roket ve füze sistemleri kategorisinde Roketsan, namlulu silahlar kategorisinde Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Tic. A.Ş. ödül aldı. Elektronik sistemleri ve silah kuleleri olarak iki kategoride ASELSAN'a ihracat ödülü verildi. Deniz araçları kategorisinde Yontech-Onur ortaklığı, kara araçları kategorisinde FNSS, hava araçları kategorisinde de TUSAŞ ödüllendirildi.