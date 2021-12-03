Savcılığın İngilizce 'ass' kelimesi çevirisine avukattan itiraz

İZMİR'de, sosyal medya fenomeni Selay Yörük'ün (22), paylaşımlarına ısrarlı şekilde kalp ve gül emojisi ile özel yorum yazdığı, ardından da İngilizce'Nice ass' yazarak taciz ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu A.İ. hakkında takipsizlik kararı verildi. İngilizce 'ass' kelimesinin Türkçe'de 'eşek' anlamına geldiği belirtilen savcılık kararına Selay Yörük'ün avukatı itiraz etti. Avukat Alperen Çetinkaya, "Bu kelimenin en basit ve nazik anlamıyla Türkçede 'kalça' anlamına geldiğini herkes bilir. Bu kelimeyle ilgili Google üzerinden bir çeviri dahi yapsanız anlamının ne çıkacağı gayet ortada" dedi.

Sosyal medya fenomeni ve dansçı Selay Yörük, paylaşımlarına ısrarlı olarak kalp ve gül atarak yorum gönderen, son olarak da İngilizce 'Nice ass' yazan A.İ. hakkında, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, A.İ. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Avukat Çetinkaya, karara itiraz ettiklerini belirterek, "En basit ve nazik anlamıyla bu kelime 'kalça' anlamına gelmektedir. Ancak savcılık makamı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı verdi. Biz kararı okuduğumuzda çok şaşırdık, çünkü savcılık makamı bu sözü 'Güzel eşek' olarak çevirmiş. Bu kelimeyle ilgili Google üzerinden bir çeviri dahi yapsanız anlamının ne çıkacağı gayet ortada. Belki dördüncü derecede bunun anlamı eşek çıkabilir. Topluma mal olmuş, şarkılarda dahi kalça anlamında kullanılan bir kelimenin cinsel taciz suçunu oluşturmaması gerçekten şaşkınlık verici, karara itiraz ettik. Üstelik fotoğrafta bir eşek de yok. Diyelim ki bunu bu şekilde çevirdik, o zaman da bu başka suçlara örnek teşkil eder" dedi.