Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
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Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki

Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE Valiliği Çevre Vakfı'nca Saros Körfezi'ni oluşturan Keşan ve Enez ilçesi sahillerinde, 14 parsellik 127 dönüm alanın 3 yıllığına kiralanması üzerine gerçekleştirilen ihaleye, çevreciler itirazda bulundu.

EDİRNE Valiliği Çevre Vakfı'nca Saros Körfezi'ni oluşturan Keşan ve Enez ilçesi sahillerinde, 14 parsellik 127 dönüm alanın 3 yıllığına kiralanması üzerine gerçekleştirilen ihaleye, çevreciler itirazda bulundu. Dünyanın kendi kendini temizleyen nadir körfezlerinden Saros'un sahillerinin kiralanmasına karşı çıkan 40 kişilik grup, ihalenin iptal edilmesi için ihale komisyonu başkanlığına dilekçe verdi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla Edirne Valiliği Çevre Vakfı'na devrettiği, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ve Enez ilçeleri sahillerindeki 127 bin 464 metrekarelik 14 parselden oluşan alan, 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. Edirne Devecihan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda aynı zamanda internet üzerinden çevrim içi düzenlenen ihaleye çok sayıda işletmeci katıldı. İhalenin yapılacağı salona işletmecilerle çevreciler de geldi. Farklı sivil toplum örgüt üyeleri ve sözcülerinden oluşan 40 kişilik grup, komisyon başkanlığına ihalenin yapılmaması için dilekçeyle itirazda bulundu. Dilekçelerinin alınmasının ardından polis eşliğinde salondakiler ve gazeteciler dışarı çıkarıldı. Salonun boşaltılmasıyla ihale, çevrim içi yapıldı.

'HUKUKA VE YÖNETMELİĞE AYKIRI'İhale başlatılırken, dışarıda grup adına basın açıklaması yapan Trakya Platformu Sözcüsü avukat Bülent Kaçar, hukuka ve yönetmeliğe aykırı olduğunu savunduğu ihalenin durdurulmasını istedi. Doğal sit alanı olan Saros Körfezi'nin kiralanmasının, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerine de aykırı olduğunu belirten Kaçar, "Uluslararası sözleşmeler, doğal sit alanları mevzuatı sit alanlarının korunmasını zorunlu kılmakta" diye konuştu.Dünyanın kendi kendini temizleyen ender körfezleri arasında bulunan, mavi bayraklı Enez ve Erikli sahillerinin yanı sıra Saros Körfezi'nin 'saklı cenneti' olarak bilinen 'İtalyan Koyu'nun da ihaleye çıkması, çevrecilerin tepsine neden oldu. Çevreciler, sahillerin kiralanmasıyla denizin kirletilip, doğanın da katledileceğini öne sürdü.

İhale süreci devam ediyor.


Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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