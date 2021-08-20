Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti! Takipçilerinden tepki yağdı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı aşı açıklamaları, takipçilerinin tepkisine neden oldu. "Korumayan bir aşıyı niye olayım" diyen Tilbe'ye tepki gösteren takipçileri, konunun uzman kişiler tarafından tartışılması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs salgınına karşı büyük umut görülen aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, aşı karşıtları da çeşitli yollardan düşüncelerini dile getiriyor. Aşıya karşı olduğu söyleyen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı vurulmak istemediğini dile getirdi. Ancak Tilbe'nin sözleri, takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı. Çok sayıda takipçisi, konunun uzmanlar tarafından tartışılması yönünde yorumda bulundu.

"KORUMAYAN BİR AŞIYI NEDEN VURULAYIM"

İşte Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamalar:

Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak? Ne oluyoruz?

"ÖLÜRSEM ÖLÜRÜM, KALIRSAM YİNE ÖLECEĞİM BİR GÜN"

Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün. Sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar gibi davranıyorlar… Müjdee, kimse kalmayacak hiç kimsecik herkes naşşşti. "