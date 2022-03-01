Şarkıcı Simge, manzarasına hayran kaldığı daire için 280 bin TL masraf yaptığı evinden taşındı - Haberler

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Şarkıcı Simge, manzarasına hayran kaldığı daire için 280 bin TL masraf yaptığı evinden taşındı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Şarkıcı Simge Sağın, Galata'daki deniz manzaralı evi görünce 1,5 milyon TL'ye alarak içine 280 bin TL masraf yaptığı evinden taşındı. Yeni evine 20 bin TL kira ödeyen şarkıcı, 7,5 milyon TL değerindeki daire almak için hazırlıklara başladı.

Yankı, Üzülmedin mi? ve Öpücem gibi şarkılarıyla başarıyı yakalayan Simge Sağın, 2020'de kiracısı olduğu orman manzaralı çatı dubleks evi 1,5 milyon TL ödeyerek satın aldı. Şarkıcı evin içine de 280 bin TL masraf yaptı. Galata'da deniz manzaralı bir ev bulan şarkıcı, yaptığı tüm masrafları unutarak taşındı.

20 BİN TL KİRA ÖDÜYOR

Posta'da yer alan habere göre, Simge Sağın deniz manzaralı dubleks ev için aylık 20 bin TL kira ödüyor. 40 yaşındaki sevilen şarkıcı, yeni evinin manzarasıyla da fotoğraflar çekip sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

EVİN DEĞERİ 7,5 MİLYON

40 yaşındaki sevilen şarkıcı manzarasını çok beğendiği evi alıp almayacağına bir süre oturduktan sonra karar verecek. Sağın'ın oturduğu evin değeri ise tamı tamına 7,5 milyon TL.

Şarkıcı Simge, manzarasına hayran kaldığı daire için 280 bin TL masraf yaptığı evinden taşındı

Şarkıcı Simge, manzarasına hayran kaldığı daire için 280 bin TL masraf yaptığı evinden taşındı

Şarkıcı Simge, manzarasına hayran kaldığı daire için 280 bin TL masraf yaptığı evinden taşındı

Şarkıcı Simge, manzarasına hayran kaldığı daire için 280 bin TL masraf yaptığı evinden taşındı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Simge Sağın, Instagram, kiracı, Galata, Magazin, Haberler

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