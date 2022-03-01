Şarkıcı Simge, manzarasına hayran kaldığı daire için 280 bin TL masraf yaptığı evinden taşındı

Yankı, Üzülmedin mi? ve Öpücem gibi şarkılarıyla başarıyı yakalayan Simge Sağın, 2020'de kiracısı olduğu orman manzaralı çatı dubleks evi 1,5 milyon TL ödeyerek satın aldı. Şarkıcı evin içine de 280 bin TL masraf yaptı. Galata'da deniz manzaralı bir ev bulan şarkıcı, yaptığı tüm masrafları unutarak taşındı.

20 BİN TL KİRA ÖDÜYOR

Posta'da yer alan habere göre, Simge Sağın deniz manzaralı dubleks ev için aylık 20 bin TL kira ödüyor. 40 yaşındaki sevilen şarkıcı, yeni evinin manzarasıyla da fotoğraflar çekip sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

EVİN DEĞERİ 7,5 MİLYON

40 yaşındaki sevilen şarkıcı manzarasını çok beğendiği evi alıp almayacağına bir süre oturduktan sonra karar verecek. Sağın'ın oturduğu evin değeri ise tamı tamına 7,5 milyon TL.