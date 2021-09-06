Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu
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Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son dönemlerde çıkardığı şarkılarla kısa sürede ünlenen Sefo'nun Bodrum'da verdiği konserde ilginç bir olay yaşandı. Şarkı söyleyen Sefo'nun hayranları bir anda sahneye atlayınca güvenlikler dahi durumu kontrol edemedi. Büyük bir panik yaşayan şarkıcı ise apar topar sahneden ayrıldı.

Bilmem mi? ve Derdi ne? şarkılarıyla gençlerin gözdesi olan ve yıldızı parlayan Sefo lakaplı Seyfullah Sağır'ın konserinde heyecanlı dakikalar yaşandı.

ONLARCA KİŞİ SAHNEYE KOŞTU

Bodrum'da konser veren Sefo, sahneye çıkarak şarkılarını okumaya başladı. O esnada bir hayranı güvenlikleri atlatarak sahneye koştu. Vatandaşı sahneye çıkartmaya çalışan güvenliklerin boşluğundan faydalanan onlarca kişi de sahneye çıktı. Hayranlarının üstüne koştuğu Sefo ise apar topar kulise götürüldü.

O anları 404 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sefo ise "Bodrum heyecanlı geçti" notunu düştü.

Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu

SEFO KİMDİR?

Sefo olarak tanınan gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar verdi. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini 28 Haziran 2019'da da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı ve kısa sürede milyonlara ulaşarak bir anda ünlendi.

Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu
Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Şarkıcı Sefo'nun konserinde büyük panik! Onlarca kişi bir anda sahneye koştu - Haberler Magazin
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