Şarkıcı Fedon ve oğlu Theo Kalyoncu'nun benzerliği ağızları açık bıraktı! Her gören ikiz zannetti

Usta sanatçı Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu'nun benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Baba ve oğlun pozlarını gören kullanıcılar, ikili ayırt etmekte güçlük çekerken "Baba-oğul değil sanki ikiz gibiler" yorumunu yaptı.

Türk müziğinin usta sanatçılarından Fedon, bu sefer de oğluyla pozlarından dolayı gündem oldu. Kendisine ikizi kadar benzeyen oğluyla poz veren şarkıcıya yorum yağdı.

GÖRENLER İKİZ ZANNEDİYOR

Babası gibi saçları ve sakalları beyazlayan Theo Kalyoncu, önceki gün Instagram hesabından babasıyla siyah gözlük ve siyah gömlek giydiği bir pozunu paylaştı. Baba ve oğlun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiliyi ayırt etmekte güçlük çekti. Fedon ve Theo Kalyoncu için "Sanki ikizler" yorumları yapıldı.

İşletmeci olan The Kalyoncu, aynı zamanda babası Fedon'un menajerliğini yapıyor.

İşte baba ve oğlun fotoğrafları...