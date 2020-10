Şarkı sözleri nelerdir? En bilinen şarkı sözleri nelerdir? Feride Hilal Akın'a, Mabel Matiz'e, Ezhel'e ve Ben Feroya ait şarkıların sözleri nasıldır?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan şarkılar günümüzde hala dinlenmektedir. Feride Hilal Akın'a, Mabel Matiz'e, Ezhel'e ve Ben Feroya ait şarkıların sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip bu şarkıcıların şarkıları popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki bu şarkıların sözleri nelerdir?

MABEL MATİZ DJ ARTZ TOY ŞARKI SÖZLERİ

hay dedim böyle bahta

sürmeli, sürmeli, sürmelim amansen tabip,

ben mi hasta?

sar beni, sar dedim, ondur da hemen

yol yol yüreğim

yol benim yüreğim

yol yol yüreğim

yol verin gideyim

hallarım toy ama

sevdadır çiçeğim

açmadım ki daha

kendimden geçeyim

hallarım toy ama

sevdadır çiçeğim

açmadım ki daha

şu serden geçeyim

güzeldim, ağlatıldı

ol dedi, ol dedi, ol dedi Allah

olmanın yükü başta

ölmedim, ölmedim, ölmedim vallah

yol yol yüreğim

yol benim yüreğim

yol yol yüreğim

yolverin gideyim

hallarım toy ama

sevdadır çiçeğim

açmadım ki daha

kendimden geçeyim

hallarım toy ama

sevdadır çiçeğim

açmadım ki daha

sar beni gerçeğim

EZHEL FELAKET ŞARKI SÖZLERİ

Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?

Döndürür kalbimi çöle

Gözünden akan yağmurlar

Döndürür çölleri sele

Saçına kopan fırtınalar

Eserken ruhumda hala

Dediler bu kız neymiş?

Dedim Felaket felaket!

Felaket

Bu kız bi' afet bi' afet

Gözün gözüme değse

Kopar kıyamet kıyamet

Yarattın dünyamda zelzele

Hala sallanır bu hergele

Kaybettim kalbimi ben yine

Ah felaket felaket

Bombalar yağar bu şehre seviştiğimizde

Darbeler vurur ruhuma

Seni düşünüp her içtiğimde maddeler

Susarım sana konuşamam açım susarım sana

Seni bana beni sana hiç anlatamadım çok

Fırtınaların koptu dalgaların boğdu

Yalanlarım çoğaldı

Yarınlarım lavlarının en altında kaldı

Hiddetinin şimşeği tüm şiddetiyle çarptı

Ne özleminin yüceliği uçurumdan farklı

Ne yüzde biri kadar cehennemin sana rahat

Evim çatım pencerem kapım şu başımdan uçtu

Gök yere düştü sıyrıldı sıktı

Fena fena pek

Hem aşk hem lanet

Her an devam hep

Bela ve zahmet

Felaket

Bu kız bi' afet bi' afet

Gözün gözüme değse

Kopar kıyamet kıyamet

Yarattın dünyamda zelzele

Hala sallanır bu hergele

Kaybettim kalbimi ben yine

Ah felaket felaket

BEN FERO DEMET AKALIN ŞARKI SÖZLERİ

Hava kapalı, ama akalım

Arabaya bindim yürü bakalım

Tabi radyomuzda yine Demet Akalın

Bi kez olsun bizi çalmadın adamım

Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)

Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)

Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)

Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)

Verse:

Baba çal bizi çal (ÇAL) bizi de bi çal

Orman kanunları dedik

DJ kardeş seçip al

Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerdeçal

Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan (BUURRSSTT)

Ara verme lan şarkılara sen devam

Ceryan yine gidik bro

Güzelbahçe kerbela (KERBELA)

Yeah, tamam geldi yazdım an be an

Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan (ÇAL ULAN)

Ben susmam devam (GO) herkes kanrevan (KAN)

Görse beni helal derdi Nelson Mandela (BOSS)

Verseüm şeker gibi şokolade marmelat (YUM)

Bi lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak

Nakarat:

Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)

Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)

Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)

Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)

Akılda kalır (YES) tipim havalı (ATEŞ)

Bu gece de hızlı takılmacalı (OKEY)

Beni yakalarsan sakın acıma canım (FAST)

Derin olsun boğulmam açıl adamım (YÜZ)

Verse:

Konuşulur hep ileri geri (GERİ) kelimeni sana geri verir (FERO)

Bellinelli baba gibi serin (KANIM) bu gece de bana geliverin (CANIM)

Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin (OH)

Sıcak oldu dedi, gibi Nelly (SO HOT)

Spoti'de açar Eminem'i (OH F*CK)

Eski okul dedi adım Mihriban (MİHRİBAN)

Seviyorum Hennessy'li minibar (MINIBAR)

Türkçe Rap'te yeni nesil biri var (SKRT SKRT)

Dedi büyük olsun sevmiyorum minimal (BIG)

Dedim helal sana bu kız nasıl bi kibar (BITCH)

Çıkarıcaz bu iş meselesi itibar (DICK)

Bi çalıçaz Kuku SLS'i iltifat (ARTZ)

Dedi kaydet beni SMS'e gir bi bak (BAK)

Dedim bakcam paso bana sarcan (YOK YA)

Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan (BEGE)

Geldi aldı beni arka fonda derman (AŞKA)

Angara'ya selam gardaşımdır Sercan

Nakarat:

Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)

Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)

Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)

Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)

Akılda kalır (YES) tipim havalı (ATEŞ)

Bu gece de hızlı takılmacalı (OKEY)

Beni yakalarsan sakın acıma canım (FAST)

Derin olsun boğulmam açıl adamım (YÜZ)

VAZGEÇTİM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Vazgeçtim, gözlerinden

Vazgeçtim, sözlerinden

Bir ah de yeter

Sessizce, kimsesizce

Gönderdim dudaklarımı

Öpme al yeter

Hiç tanımaz tenim ellerini

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini

Ah bu koku, bu ten bu dokunuş

Ah bu delilik sarsar bedenimi

Yok olmak, amadır şimdi

Vazgeçtim, gözlerinden

Vazgeçtim, sözlerinden

Bir ah de yeter

Sessizce, kimsesizce

Gönderdim dudaklarımı

Öpme al yeter

Hiç tanımaz tenim ellerini

Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini

Ah bu koku, bu ten bu dokunuş

Ah bu delilik sarsar bedenimi

Yok olmak, zamanı şimdi

YOK YOK ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Bir gönüle sığmaz, hani bir ömür bu aşk

Uğurlar gönlümü, sen bul beni

Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu

Karanlık gecenin içinde kayboldum

Günahlarım, zaaflarım her yanda, sen yoksun

Bi' yanım mutlu da bi' yanım hep yoksun

Yok bu hâlime bi' çare, bir mehtaba avare

Şarkımı söyler dururum, belki duyarsın diye

Ay, ay, ay

Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık

Yine aynı, sensiz uyandım

Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık

Yine aynı, sensiz uyandım

Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bir gönüle sığmaz, hani bir ömür bu aşk

Uğurlar gönlümü, sen bul beni

Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık

Yine aynı, sensiz uyandım

Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok

Ama yok, yok, yok, yok, yok

Bi' önemi yok, yok, yok

Bu aşk değil de ne be?

Bu aşk, bu aşk değil de ne?

Bu aşk değil de ne be?

Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık

Yine aynı, sensiz uyandım

Bi' önemi yok, yok, yok