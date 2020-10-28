Şarkı sözleri nelerdir? En bilinen şarkı sözleri nelerdir? Feride Hilal Akın'a, Mabel Matiz'e, Ezhel'e ve Ben Feroya ait şarkıların sözleri nasıldır?
Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve halen popüler olan şarkılar günümüzde hala dinlenmektedir. Feride Hilal Akın'a, Mabel Matiz'e, Ezhel'e ve Ben Feroya ait şarkıların sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip bu şarkıcıların şarkıları popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki bu şarkıların sözleri nelerdir?
Feride Hilal Akın'a, Mabel Matiz'e, Ezhel'e ve Ben Feroya ait şarkıların sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip bu şarkıcıların şarkıları popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki bu şarkıların sözleri nelerdir?
MABEL MATİZ DJ ARTZ TOY ŞARKI SÖZLERİ
hay dedim böyle bahta
sürmeli, sürmeli, sürmelim amansen tabip,
ben mi hasta?
sar beni, sar dedim, ondur da hemen
yol yol yüreğim
yol benim yüreğim
yol yol yüreğim
yol verin gideyim
hallarım toy ama
sevdadır çiçeğim
açmadım ki daha
kendimden geçeyim
hallarım toy ama
sevdadır çiçeğim
açmadım ki daha
şu serden geçeyim
güzeldim, ağlatıldı
ol dedi, ol dedi, ol dedi Allah
olmanın yükü başta
ölmedim, ölmedim, ölmedim vallah
yol yol yüreğim
yol benim yüreğim
yol yol yüreğim
yolverin gideyim
hallarım toy ama
sevdadır çiçeğim
açmadım ki daha
kendimden geçeyim
hallarım toy ama
sevdadır çiçeğim
açmadım ki daha
sar beni gerçeğim
EZHEL FELAKET ŞARKI SÖZLERİ
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?
Döndürür kalbimi çöle
Gözünden akan yağmurlar
Döndürür çölleri sele
Saçına kopan fırtınalar
Eserken ruhumda hala
Dediler bu kız neymiş?
Dedim Felaket felaket!
Felaket
Bu kız bi' afet bi' afet
Gözün gözüme değse
Kopar kıyamet kıyamet
Yarattın dünyamda zelzele
Hala sallanır bu hergele
Kaybettim kalbimi ben yine
Ah felaket felaket
Bombalar yağar bu şehre seviştiğimizde
Darbeler vurur ruhuma
Seni düşünüp her içtiğimde maddeler
Susarım sana konuşamam açım susarım sana
Seni bana beni sana hiç anlatamadım çok
Fırtınaların koptu dalgaların boğdu
Yalanlarım çoğaldı
Yarınlarım lavlarının en altında kaldı
Hiddetinin şimşeği tüm şiddetiyle çarptı
Ne özleminin yüceliği uçurumdan farklı
Ne yüzde biri kadar cehennemin sana rahat
Evim çatım pencerem kapım şu başımdan uçtu
Gök yere düştü sıyrıldı sıktı
Fena fena pek
Hem aşk hem lanet
Her an devam hep
Bela ve zahmet
Felaket
Bu kız bi' afet bi' afet
Gözün gözüme değse
Kopar kıyamet kıyamet
Yarattın dünyamda zelzele
Hala sallanır bu hergele
Kaybettim kalbimi ben yine
Ah felaket felaket
BEN FERO DEMET AKALIN ŞARKI SÖZLERİ
Hava kapalı, ama akalım
Arabaya bindim yürü bakalım
Tabi radyomuzda yine Demet Akalın
Bi kez olsun bizi çalmadın adamım
Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)
Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)
Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)
Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)
Verse:
Baba çal bizi çal (ÇAL) bizi de bi çal
Orman kanunları dedik
DJ kardeş seçip al
Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerdeçal
Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan (BUURRSSTT)
Ara verme lan şarkılara sen devam
Ceryan yine gidik bro
Güzelbahçe kerbela (KERBELA)
Yeah, tamam geldi yazdım an be an
Bizi zenci diye çalmadılar radyolarda lan (ÇAL ULAN)
Ben susmam devam (GO) herkes kanrevan (KAN)
Görse beni helal derdi Nelson Mandela (BOSS)
Verseüm şeker gibi şokolade marmelat (YUM)
Bi lokmadan bozmaz seni hadi al ye bak
Nakarat:
Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)
Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)
Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)
Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)
Akılda kalır (YES) tipim havalı (ATEŞ)
Bu gece de hızlı takılmacalı (OKEY)
Beni yakalarsan sakın acıma canım (FAST)
Derin olsun boğulmam açıl adamım (YÜZ)
Verse:
Konuşulur hep ileri geri (GERİ) kelimeni sana geri verir (FERO)
Bellinelli baba gibi serin (KANIM) bu gece de bana geliverin (CANIM)
Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin (OH)
Sıcak oldu dedi, gibi Nelly (SO HOT)
Spoti'de açar Eminem'i (OH F*CK)
Eski okul dedi adım Mihriban (MİHRİBAN)
Seviyorum Hennessy'li minibar (MINIBAR)
Türkçe Rap'te yeni nesil biri var (SKRT SKRT)
Dedi büyük olsun sevmiyorum minimal (BIG)
Dedim helal sana bu kız nasıl bi kibar (BITCH)
Çıkarıcaz bu iş meselesi itibar (DICK)
Bi çalıçaz Kuku SLS'i iltifat (ARTZ)
Dedi kaydet beni SMS'e gir bi bak (BAK)
Dedim bakcam paso bana sarcan (YOK YA)
Kardeşime dedim kurtar beni Berkcan (BEGE)
Geldi aldı beni arka fonda derman (AŞKA)
Angara'ya selam gardaşımdır Sercan
Nakarat:
Hava kapalı (BUZ) ama akalım (YES)
Arabaya bindim yürü bakalım (SKRT)
Tabi radyomuzda yine Demet Akalın (SEPET)
Bi kez olsun bizi çalmadın adamım (NO)
Akılda kalır (YES) tipim havalı (ATEŞ)
Bu gece de hızlı takılmacalı (OKEY)
Beni yakalarsan sakın acıma canım (FAST)
Derin olsun boğulmam açıl adamım (YÜZ)
VAZGEÇTİM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Vazgeçtim, gözlerinden
Vazgeçtim, sözlerinden
Bir ah de yeter
Sessizce, kimsesizce
Gönderdim dudaklarımı
Öpme al yeter
Hiç tanımaz tenim ellerini
Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini
Ah bu koku, bu ten bu dokunuş
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Yok olmak, amadır şimdi
Vazgeçtim, gözlerinden
Vazgeçtim, sözlerinden
Bir ah de yeter
Sessizce, kimsesizce
Gönderdim dudaklarımı
Öpme al yeter
Hiç tanımaz tenim ellerini
Bilmez yüreğim, bilmez yüreğini
Ah bu koku, bu ten bu dokunuş
Ah bu delilik sarsar bedenimi
Yok olmak, zamanı şimdi
YOK YOK ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?
Bir gönüle sığmaz, hani bir ömür bu aşk
Uğurlar gönlümü, sen bul beni
Yalanlarım, hatalarım başıma dert oldu
Karanlık gecenin içinde kayboldum
Günahlarım, zaaflarım her yanda, sen yoksun
Bi' yanım mutlu da bi' yanım hep yoksun
Yok bu hâlime bi' çare, bir mehtaba avare
Şarkımı söyler dururum, belki duyarsın diye
Ay, ay, ay
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bir gönüle sığmaz, hani bir ömür bu aşk
Uğurlar gönlümü, sen bul beni
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Senin kokun hapis olurdu tenime, bi' önemi kalmadı
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bi' önemi yok, yok, yok, yok, yok
Ama yok, yok, yok, yok, yok
Bi' önemi yok, yok, yok
Bu aşk değil de ne be?
Bu aşk, bu aşk değil de ne?
Bu aşk değil de ne be?
Sinirliyim saçım başım dağınık, üzgünüm birazcık
Yine aynı, sensiz uyandım
Bi' önemi yok, yok, yok