Sarımsaklı Sahili'ne dökülen Nikita Deresi, 25 yıl sonra ıslah ediliyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Nikita Deresi'nde 25 yıl sonra yapılan ilk kapsamlı ıslah çalışması, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Çevresine koku ve kirlilik yayan Nikita Deresi'nin Sarımsaklı Plajı'nda denizle buluştuğu noktadan başlanan ıslah çalışması kapsamında, 10 bin metrelik alanda sazlıklar ve otlar kaldırılacak, dip ve kenar temizliği yapılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Nikita Deresi'nin çevresine görsel güzellik katan bir dere haline geleceğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık'ın Sarımsaklı Sahili'ne dökülen ve denizi de kirletmesi nedeniyle sık sık gündeme gelen Nikita Deresi'nde ıslah çalışması başlattı. Doğal yaşama ve bölge turizmine zarar veren kirliliği sona erdirmek için yaklaşık 25 yıl sonra ilk kez kapsamlı bir ıslah yapılması, yöre halkını sevindirdi. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü iş birliğinde yaklaşık bir ay önce başlatılan ıslah çalışması devam ediyor.

8 yıl önce toplu balık ölümlerinin yaşanması, sonraki yıllarda da Sarımsaklı Plajı'nı kirletmesi ile gündeme gelen Ayvalık Nikita Deresi, simsiyah akan sularıyla yıllarca çevre kirliliğine neden oldu. Çevresine yoğun kötü koku ve kirlilik yayan Nikita Deresi'nin, Sarımsaklı Plajı'nda denizle buluştuğu noktadan başlanan ıslah çalışması kapsamında 10 bin metrelik alanda sazlıklar ve otlar kaldırılacak, dip ve kenar temizliği yapılacak.'DEREYİ KİRLETEN BÜTÜN UNSURLAR ORTADAN KALDIRILACAK'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BASKİ ile DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Nikita Deresi'nde ıslah çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 14 kilometre civarındaki alanda ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Yılmaz, "Biz burada hem bölgenin denetlenmesi hem kirliliğin azaltılması ve ayrıca 25 yıldır dokunulmayan bölgelerdeki derinlikleri artırarak, derenin denizle daha sağlıklı buluşmasını sağlamış olacağız. Aynı zamanda dereyi kirleten bütün unsurları da ortadan kaldıracağız. Şu anda Nikita Deresi'nin yanı sıra Edremit, Gömeç ve Havran'ndaki derelerde de ıslah çalışmalarımız tamamlanmak üzere. En kısa süre içerisinde Nikita Deresi'nde çalışmayı bitireceğiz. Nikita Deresi insanların gözüne batan ve denetlenmesi zor olan bir deremiz. Uzunluğu oldukça fazla. Etrafında çok sayıda tarım tesisi var. Islah çalışmalarının ardından artık kirlilik değil, etrafa görsel güzellik katan bir dere haline gelecek" dedi.'25 YILDIR HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMAMIŞ'Islah çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür de Nikita Deresi'nin yüzyıllardır dağlardan gelen yağmur sularının denize ulaşmasını sağladığını belirterek, "Son 30- 40 yıllık süreçte Ayvalık'ta sanayi gelişmeye başlayınca, fabrikaların atıkları Nikita'ya bağlandığı için Nikita Deresi kirlenmeye başladı. Bu kirlilik tabi ki kente zarar veriyor. Denize ve turizme zarar veriyor. Bununla ilgili yaklaşık 25 yıldır hiçbir çalışma yapılmamış. Biz de göreve geldikten sonra, durumu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ilettik. Sağ olsun, yakından ilgilendi. Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey de bu konuda çok hassas davrandı. Devlet Su İşleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Nikita Deresi'nde ıslah çalışmalarına başlandı. Başlangıç Sarımsaklı Plajı'nda oldu. 10 kilometrelik bir alan ıslah edilecek. Amacımız, derenin dibinde yıllardır biriken tortuyu temizleyerek akışı hızlandırmak. Burada yok ama yaklaştıkça fabrikaların atıklarını arıtmadan attıkları iddia ediliyor. Biz de vatandaşın iddialarını dikkate alarak bu araştırmaları yapmak istiyoruz. Bunların ortaya çıkmasını istiyoruz. Tabii ki biz fabrikaların da Ayvalık'ta faaliyette olmasını istiyoruz ancak kente zarar vermeden gerekli arıtmalarını yaparak bu dereye atıklarını bırakabilirler. Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalar, üç, dört ay sürecek" dedi.'ASIL SORUN KİRLETİCİLER'Bölgedeki asıl sorunun dereyi kirletenlerin oluşturduğunu vurgulayan Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun ise "Nikita Deresi'nde 25- 30 senedir, sanayi ve karasu atıkları belli bölgelerde yığılmalar, toprak yığılmaları ve göletler meydana getirmektedir. Özellikle Küçükköy merasına doğru olan bölgelerde ve denize akan yerlerde çok büyük problem çıkarmaktadır. Islah çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bu atıkların çevrede tutulmamasıdır. Daha önceki yıllarda bölgede yaptığımız araştırmalarda fabrikalardaki arıtma sistemlerinin düzgün çalışmadığı, kontrollerin de sık yapılamamasından ötürü buraya kanalizasyon, fabrika atıkları ve zeytinyağı karasu atıkları dahil dökülüyor. Bunların bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor. Sadece ıslah çalışmaları yetmiyor. İyi bir denetim, iyi bir organizasyon, iyi bir temizlik çalışması ve 21'inci yüzyıla gerekli olan arıtma sistemlerinin kurulması gerekiyor. Bütün ekibe çalışmalarında başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Ayvalık'ta yaşayan Emine Gözübüyük, "Nikita Deresi'nin çok kötü durumda olduğunu biliyorduk. Turizmle anılan şehrimizin adının aynı zamanda böyle kötü bir dereyle anılması bizi çok rahatsız ediyordu. Temizlenmesinden çok mutluyuz. En önemli sorun koku ve balıklarımızın ölmesiydi. Şu an yapılan çalışma çok güzel oldu" diye konuştu.

Mustafa Arabacı da "O kadar kötüydü ki doğaya bile zarar veren duruma gelmişti. Turizm memleketi olan Ayvalık'ımıza zarar veriyordu. Onun temizlenmesinden çok memnunuz. Daha temiz oldu. Daha da güzel olacağını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya