Saraç: SAÜ'nün geliştirdiği 'Uzaktan Eğitim Platformu' 15 üniversitenin hizmetine sunulacak YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) geliştirdiği tamamen yerli olan 'Uzaktan Eğitim Platformu', YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliği ile 15 üniversitemizin hizmetine sunulacak.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) geliştirdiği tamamen yerli olan 'Uzaktan Eğitim Platformu', YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliği ile 15 üniversitemizin hizmetine sunulacak. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde proje kapsamındaki 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler" dedi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başkanı Yekta Saraç başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan ile YÖK'ün 'Dijital Dönüşüm Projesi' içerisinde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversitelerinin rektörlerinin katıldı.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NDE 3'ÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİLDİ'Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Saraç, 2018 yılında başlattıkları 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi' ile ilk aşamada ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yeni kurulmuş 16 üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerinin dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik bir program düzenlediklerini belirtti. Proje sayesinde bu üniversitelerin küresel salgın sürecine daha hazırlıklı girdiklerine işaret eden Saraç, projenin ikinci aşamasında ise 16 üniversiteye ilave olarak yeni kurulmuş 5 teknik üniversiteye ve Anadolu'da bulunan 3 üniversitenin öğretim elemanlarına YÖK, CISCO ve ODTÜ iş birliği ile 'Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi' konularında eğitimler verilmeye başlandığını kaydetti. Ayrıca, proje kapsamındaki üniversitelerin öğrencilerine bir dönemlik kredili olarak Siber Güvenlik dersi verilmesinin planlandığını açıklayan Saraç, "Bugün imzaları atılacak olan protokolle de Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projemizin 3'üncü aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada, SAÜ'nün geliştirdiği tamamen yerli olan 'Uzaktan Eğitim Platformu', YÖK koordinasyonunda ve TÜBİTAK-ULAKBİM iş birliği ile 15 üniversitemizin hizmetine sunulacak. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde proje kapsamındaki 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler. Projeye destek veren TÜBİTAK'a, Sakarya Üniversitesine ve proje kapsamındaki 15 üniversitemize teşekkür ediyorum" dedi.ÜNİVERSİTELERDE KARMA-HİBRİT EĞİTİM MODELİSaraç, Dijital Dönüşüm Projesi'nin YÖK'ün sosyal adalet ve fırsat eşitliği penceresinden yükseköğretime bakışının yansıması olduğunu, 15 üniversitenin de bu bakış açısı ile seçildiğini belirtti. Üniversitelerde 'karma-hibrit' eğitim sisteminin uygulanacağını hatırlatan Saraç, "Üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aldığımız kararlarla, mevzuat açısından karma-hibrit sisteme geçti. Yani üniversitelerimiz mevzuat olarak yerelden alınacak kararlar ile kendilerine uygun olan şekilde eğitim vereceklerdir. Bütün üniversitelerimizde liyakat ve ehliyet temelli çalışmalar ve yönetim anlayışını ortaya koymaya devam ediyoruz" diye konuştu.PLATFORM 5 ANA MODÜLDEN OLUŞUYOR

İmzalanan protokol, SAÜ'de TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen 'Uzaktan Eğitim Platformu'nun, 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi' kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor. YÖK'ün koordinasyonunda yürütülecek protokol kapsamında, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak olan 'Uzaktan Eğitim Platformu' SAÜ tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan 'Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)', sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan 'Sanal Sınıf', oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği 'Duyuru', sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği 'Çevrimiçi Sınav' ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği 'Raporlama' olmak üzere 5 ana modülden oluşuyor.

Kaynak: DHA