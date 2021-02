Şant Manukyan XRP Davası hakkında açıklamalarda bulundu! Ripple davasından son durum nedir?

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, Ripple ve SEC arasındaki dava hakkında konuştu. Davayı SEC'nin kazanabileceğinden bahseden Manukyan, bunun XRP pazarında soruna yol açabileceğini açıkladı.

ŞANT MANUKYAN XRP DAVASI İÇİN NE DEDİ?

İki farklı kripto para devi Ripple ve Tether, ayrı ayrı soruşturmalardan geçiyor. Şant Manukyan, 15 Şubat tarihli paylaşımında bu davaların gidişatını ve piyasa üstündeki olası etkilerini değerlendirdi.

Davayı SEC kazanırsa ne olur?

Ripple ve SEC, mahkemeye sundukları ortak belgede "henüz uzlaşmaya varamadıklarını" açıkladı. Manukyan, bu davanın sonucunda Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonunun (SEC) galip çıkabileceğini söyledi.

SEC, XRP'nin bir menkul kıymet olduğunu ve Ripple'ın 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı satış yaptığını iddia ediyor. Manukyan'a göre XRP'nin böyle bir durumda yaşayacağı likidite kaybı, SEC'nin davayı kazanmasından çok daha büyük bir sorun olabilir.

ABD'deki Coinbase gibi borsalar, Ripple aleyhinde açılan dava sonucu XRP işlemlerini askıya aldı. XRP'nin menkul kıymet olarak tanımlanması halinde, borsadaki işlemlerin tamamen kapatılması bekleniyor. Manukyan, bunun XRP pazarında büyük bir "likidite" sorununa yol açabileceğini söyledi. XRP'ye karşı "global bir tedbir" alınmaması halindeyse XRP işlemlerinin "engellenemeyeceği" düşünülüyor.

Uzun vadede Tether davası baz alınmalı mı?

New York Başsavcılığı tarafından soruşturma altında olan Tether (USDT), rakiplerine pazar payı kaptırmaya başladı. Circle tarafından geliştirilen USDC, 2020'nin ikinci yarısından beri altı kattan fazla büyüme sergiledi.

Bu dönemde ön plana çıkan Algorand ve Solana gibi projelerden örnek veren Manukyan, bunların kısa vadeli trendler olabileceğini ve "bir ay sonra önemini kaybedebileceğini" açıkladı. Temel gelişmeleri takip etmeyi tercih eden Manukyan, Bitcoin için Metcalfe Yasasını esas alıyor.

XRP DAVASI NE ZAMAN?

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında görülecek davanın ön duruşma tarihi olarak 22 Şubat 2021'i belirledi. Salı günü paylaşılan dava belgesine göre tüm tarafı temsilen eden dava vekili telefon üzerinden ön duruşma konferansı gerçekleştirecek. Davanın tarafları, ön duruşma hazırlıklarının bir parçası olarak ön duruşma tarihinden bir hafta önce şunları belirten ortak bir mektup sunacak:

(1) şikayetin fiili ve yasal dayanakları dahil davanın kısa bir tanımı (s) ve savunma (s),

(2) tüm tasarlanmış önergeler ve

(3) anlaşma ihtimali." SEC, geçtiğimiz günlerde Ripple'ın XRP token'ları satarak menkul kıymetler yasasını ihlal ettiğini söylemiş ve blockchain şirketinden şikayetçi olacağını açıklamıştı. XRP'nin menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğu hem kripto sektöründe hem de bu sektörün dışında uzun zamandır tartışılan bir konu. Davanın duyulmasının ardından birçok borsa XRP işlemlerini askıya alma kararı aldı. Bitwise Asset Management gibi yatırım şirketleri de XRP yatırımlarını nakde çevirerek sonlandırmayı tercih etti in the wake of the SEC enforcement action. XRP fiyatı da büyük değer kaybetti ve aralık ayı genelinde yüzde 65'ten fazla değer kaybetti.

XRP DAVASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, özel şirketlerin kripto paralarını "kayıtsız" olarak nitelendirerek, kripto paraların, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kaydettirilmesi gerektiğini vurguluyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu şu an için davayı sadece Ripple'a açmış olsada, ilerleyen süreçte başka özel şirketlerin de bu yaklaşımdan nasibini alacağını söyleyebiliriz. Bu durumda yakın zamanda Libra'yı kullanıma sunan Facebook'un, antitröst davalarından sonra bir de SEC davalarıyla meşgul olacağını söylemek mümkün.

XRP, Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kripto para borsanında en çok rağbet gören kripto para birimiydi. Bitcoin ve ethereum'u kripto para birimi olarak kabul eden SEC, XRP'nin kripto para birimi olmadığını belirtti. Bu da XRP'yi kayıt dışı menkul kıymet olarak konumlandırıyor.

XRP YORUMU VE ANALİZİ

Ripple: Jed McCaleb 40 milyon XRP'yi döktü

XRPscan'den alınan verilere göre , Ripple'ın kurucu ortağı Jed McCaleb, geçtiğimiz iki gün içinde, McCaleb hala Ripple ile çalışırken adlandırılan ve etkinleştirilen "tacostand" cüzdanından yaklaşık 40 milyon XRP'yi taşıdı.

Eski teknoloji şefi, XRP'sini satma konusunda çok aktif; Whale Alert ekibi tarafından daha önce not edilen bir gerçek. Geçen yılın Aralık ayı itibarıyla, McCaleb'in tahmini toplam XRP holding satışları 1,2 milyar dolardı - XRP başına 0,20 dolar. Yıllar içinde, USD karşılığında satılan XRP için toplam toplamları 2,25 milyar XRP veya 546 milyon $'dır.

Buna ek olarak, kripto izleme işi geçen yıl 90.000'den fazla işlem buldu ve bir uzlaşma hesabı olan Ripple ile McCaleb'in kişisel hesapları arasında yaklaşık 8 milyar XRP'nin taşınmasını izledi. İcracı Ripple'dan ayrıldığından beri, şirketin kurucu rolünü telafi eden uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak önemli miktarda XRP'yi McCaleb'in cüzdanına aktardığına dikkat edilmelidir.

Bununla birlikte, geçen yıl Aralık ayında bir araştırmacı, McCaleb'in XRP'sini satmayı 24 Aralık'ta, SEC'in Ripple'a karşı açtığı davanın kamuoyuna açılmasından bir gün sonra durdurduğunu belirtti.

SEC suçladı Ripple ve onlar iddia edilen kayıtlı olmayan menkul arz yoluyla 1.3 milyar $ üzerinde gündeme getirdiğini onun eş kurucuları Chris Larsen, ve Brad Garlinghouse. Bu, XRP'nin bir menkul kıymet olup olmadığı tartışmasını ateşledi. Komisyonun hareketinin ardından, bazı kripto borsaları kripto ticaretini bile duraklattı .

SEC dava McCaleb yapılan olmadığı hakkında spekülasyonlar vardı " endişeli , " aktif balina özellikle durdurulmuş regülatörler Ripple dava yaklaşık aynı zamanda onun XRP satan.

McCaleb, Ocak ayında XRP satışına devam etti. Cüzdanı şimdi toplamda 499.599.172.60537 XRP bakiyesi gösteriyor. Basın zamanında XRP, 0,52 dolardan işlem görüyordu ve son 24 saat içinde fiyatta% 6 artış kaydetti.