Sanofi ve Kagider, Kadınlara Geleceğin Kapıları Aralandı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) 2010 yılında Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirdiği ve 2010 yılından bu yana Sanofi Türkiye'nin de aralıksız destek verdiği 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinin yeni dönemi hakkında bilgi vermek üzere 6 Temmuz'da basın buluşması düzenlendi. Toplantıya KAGİDER ve Sanofi Türkiye yöneticilerinin yanı sıra geleceğin kadın liderleri de katıldı.

Bugüne dek yaklaşık 500 mezunun verildiği proje kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlar seçiliyor. Katılımcılara eğitim ve mentorluk desteği veriliyor. Proje, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini kuvvetlendirmek amacıyla; onların iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı, iletişim ağlarını genişletmeyi, iş gücüne katılımlarını sağlamayı ve sosyal duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Projede, 3 gün süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim veriliyor. Ayrıca katılımcıların hem girişimci hem de profesyonel hayattan rol modeller ile buluşmaları sağlanıyor, endüstri, şirket ve girişimcilik tanıtımları yapılıyor.

Eğitimler sonrasında 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinden mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlerden ve daha önce programdan mezun olmuş diğer katılımcılardan destek alıyor. İş hayatında giderek sayısı artan Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek veriyorlar. 'Geleceğin Kadın Liderleri', bu dönemde yeni katılımcılarla büyümeye ve daha çok kadının hayatına dokunmaya devam edecek.

Türkan Özcan: "Ekonomik kalkınmanın yolu kadınları iş gücüne katmaktan geçiyor"

Ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yolunun kadınları iş gücüne katmaktan geçtiğini vurgulayan Sanofi İnsan Kaynakları Direktörü Türkan Özcan, "Sanofi olarak kadınların ekonomiye katılımının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Tüm dünyada çeşitliliği vurgulayan yaklaşımımız ile kadın iş gücünü destekleyen projelere özel önem veriyoruz. Sanofi Türkiye, kadının iş gücüne katılması ile ilgili faaliyetlerini sürdüren öncü şirketler arasındadır ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yürüttüğü projeleriyle üstlenmeye de devam etmektedir. Bu doğrultuda 2010 yılından bu yana Dünya Kadın Forumu'nun sponsorluğu ile dünyada öncü rol üstlenerek kadın çalışanları güçlendirmeyi amaçlayan küresel bir program başlattık. İşbirliğimizin temel taşı da KAGİDER'dir. Toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, öncelikli konularımız arasında yer alıyor ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz" dedi.

Pınar Kaya: Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 10 milyon insana ulaşıldı

Sanofi'nin 'kurumsal vatandaş' sorumluluğu ve anlayışıyla hareket ettiğini belirten Sanofi Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, "Yürüttüğümüz tüm projelerin odağına bu anlayışı yerleştiriyoruz. Sanofi Türkiye, son altı yılda yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 10 milyon insana ulaştı. Stratejik önceliklerimizden biri olan çeşitlilik konusundaki projemizden biri de Geleceğin Kadın Liderleri programı. Bu özel proje Sanofi ve KAGİDER'e 'Gönüllü Proje Sponsorluğu' dalında bu alandaki en prestijli uluslararası ödüllerden 'Communitas Ödülü'nü getirmiştir. 2013 yılında ise Sanofi'nin bağlı olduğu Kıtalararası Bölge İnovasyon ödüllerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür. 2011 yılından bu yana KAGİDER ile birlikte aralıksız sürdürdüğümüz bu proje ile kadınlara hedefledikleri iş hayatına ulaşmaları için destek sağlıyoruz ve yeni dönemde de aynı heyecanla desteğimize devam edeceğiz" diye konuştu.

'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinin 2017 yılı başvurularının 4 Temmuz'da başladığını belirten Kaya, genç kadınların 17 Ağustos Perşembe akşamına kadar www.geleceginkadinliderleri.org adresine başvuru yapabileceğini vurguladı.

Sanem Oktar: "Hedefimiz genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek"

Türkiye'de her dört kadından ancak birinin çalışma hayatı içinde yer aldığını belirten KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesiyle bu oranı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Oktar şöyle konuştu: "2016 istatistiklerine göre Türkiye'de kadınların yüzde 27,5'u istihdamda yer alıyor. Yani 29 milyon çalışma yaş aralığında olan kadının sadece 8.2 milyonu çalışıyor. Kadınlarla erkeklerin eşit fırsatlara erişemediği her alan bizim için dengelenmesi ve müdahale edilmesi gereken bir alandır. Kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar pek çok zorlukla karşılaşıyor ancak hayatlarını iyileştirecek tek bir destek, tek bir olumlu adım bile hayatlarını bambaşka bir yöne götürmeye yetebiliyor. Çünkü kapı bir kez açıldığı zaman, o kız çocukları, kadınlar, genç kadınlar mücadele etmekten asla vazgeçmiyor; giderek güçleniyorlar, başka kız çocuklarını, kadınları, genç kadınları da güçlü kılmak için çaba sarf ediyorlar. Hedefimiz hep birlikte genç kadınların önündeki engelleri kaldırabilmek ve bu yolda birlikte başarılara imza atmaktır."

Servisimin Cömert Birced: "Geleceğin Kadın Liderleri'nin sayısı iş hayatında giderek artıyor"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı Servisimin Cömert Birced de projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "KAGİDER olarak gençleri sadece gelecekte bayrağı devredeceğimiz kişiler olarak görmüyoruz. Bugünden onların genç bakış açısıyla ve inisiyatif alarak toplumsal sorunların çözüm sürecine dâhil olmalarını sağlayan paydaşlarımız olarak görüyoruz. İş hayatında giderek sayıları artan 'Geleceğin Kadın Liderleri' programının mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla birbirlerine destek veriyor. Bu destek sanal gruplar üzerinden, yüz yüze, dönemsel buluşmalar ve bölgesel buluşmalar şeklinde olmakta ve giderek artmaktadır. Kadının iş gücüne katkısını artırmayı amaçlayan proje, sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratılması açısından da çok önemlidir."