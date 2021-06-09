Şanlıurfa lise taban puanları 2021! Şanlıurfa lise puanları ve Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri 2021

Şanlıurfa lise puanları 2021 sayfasından Şanlıurfa LGS taban puanları 2021, Şanlıurfa lise yüzdelik dilimleri ileEyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri

Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Şanlıurfa'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... ŞANLIURFA LİSE PUANLARI 2021 Şanlıurfa liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Şanlıurfa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 430,0594 3,59 0,06 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 413,6354 5,68 3,59 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 398,8729 8,06 5,68 ŞANLIURFA/ SİVEREK/ Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 389,5293 9,84 0,22 ŞANLIURFA/ BİRECİK/ Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 388,0398 10,14 0,23 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 387,3635 10,27 5,68 ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 375,6108 12,87 10,29 ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Mehmet Güneş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 365,7682 15,32 8,49 ŞANLIURFA/ VİRANŞEHİR/ Viranşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288 365,3994 15,41 2,59 ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 362,3546 16,2 1,72 ŞANLIURFA/ SURUÇ/ Suruç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 352,5183 18,9 3,66 ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ TES-İŞ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 160 349,9542 19,65 8,95 ŞANLIURFA/ SİVEREK/ Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324 349,4341 19,81 9,86 ŞANLIURFA/ CEYLANPINAR/ Ceylanpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 347,8012 20,29 0,63 ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 347,109 20,49 10,31 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 336,808 23,67 15,71 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 332,1702 25,18 7,32 ŞANLIURFA/ BİRECİK/ Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 330,955 25,58 10,28 ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324 330,5375 25,72 3,63 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 327,5446 26,73 0,09 ŞANLIURFA/ VİRANŞEHİR/ Viranşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 326,4665 27,1 15,42 ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 322,2627 28,57 18,72 ŞANLIURFA/ CEYLANPINAR/ Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 317,2098 30,41 20,31 ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 313,2492 31,9 23,48 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 311,0138 32,75 21,95 ŞANLIURFA/ VİRANŞEHİR/ Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 136 310,3764 33 3,03 ŞANLIURFA/ SİVEREK/ Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 136 309,8039 33,22 8,43 ŞANLIURFA/ BOZOVA/ Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 308,261 33,83 16,88 ŞANLIURFA/ BİRECİK/ Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 34 294,0118 39,76 15,2 ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 284,3011 44,23 26,74 ŞANLIURFA/ HİLVAN/ Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 283,5737 44,58 12,64 ŞANLIURFA/ SURUÇ/ Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 34 283,3263 44,7 22,54 ŞANLIURFA/ SİVEREK/ Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 68 279,9207 46,37 20,1 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 274,0783 49,38 29,12 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 272,7882 50,07 26,1 ŞANLIURFA/ SİVEREK/ El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 272,1988 50,38 21,23 ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 269,3523 51,9 27,89 ŞANLIURFA/ CEYLANPINAR/ Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 266,9757 53,2 21,05 ŞANLIURFA/ HARRAN/ Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 260,6328 56,8 25,96 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 258,8382 57,85 27,71 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 253,3151 61,16 30,71 ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 251,6762 62,15 22,07 ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 244,096 66,95 37,76 ŞANLIURFA/ AKÇAKALE/ Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 236,2346 72,12 4,77 ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 234,2595 73,43 49,99 ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 231,9779 74,93 44,59 ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 219,1701 83,3 32,88 ŞANLIURFA/ CEYLANPINAR/ Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 202,0471 92,64 33,87