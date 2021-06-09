Şanlıurfa lise taban puanları 2021! Şanlıurfa lise puanları ve Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri 2021
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Şanlıurfa lise taban puanları 2021! Şanlıurfa lise puanları ve Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri 2021

Şanlıurfa lise taban puanları 2021! Şanlıurfa lise puanları ve Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri 2021
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Şanlıurfa lise puanları 2021 sayfasından Şanlıurfa LGS taban puanları 2021, Şanlıurfa lise yüzdelik dilimleri ileEyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri

Şanlıurfa liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Şanlıurfa'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

ŞANLIURFA LİSE PUANLARI 2021

Şanlıurfa liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Şanlıurfa Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252430,05943,590,06
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ TOBB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252413,63545,683,59
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252398,87298,065,68
ŞANLIURFA/ SİVEREK/ Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216389,52939,840,22
ŞANLIURFA/ BİRECİK/ Türkan Halit Aykılıç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce144388,039810,140,23
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Şanlıurfa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252387,363510,275,68
ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252375,610812,8710,29
ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Mehmet Güneş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce252365,768215,328,49
ŞANLIURFA/ VİRANŞEHİR/ Viranşehir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce288365,399415,412,59
ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120362,354616,21,72
ŞANLIURFA/ SURUÇ/ Suruç Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204352,518318,93,66
ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ TES-İŞ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce160349,954219,658,95
ŞANLIURFA/ SİVEREK/ Siverek Karacadağ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce324349,434119,819,86
ŞANLIURFA/ CEYLANPINAR/ Ceylanpınar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216347,801220,290,63
ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120347,10920,4910,31
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68336,80823,6715,71
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90332,170225,187,32
ŞANLIURFA/ BİRECİK/ Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120330,95525,5810,28
ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Şanlıurfa Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce324330,537525,723,63
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce150327,544626,730,09
ŞANLIURFA/ VİRANŞEHİR/ Viranşehir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce216326,466527,115,42
ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Akabe Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce34322,262728,5718,72
ŞANLIURFA/ CEYLANPINAR/ Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce34317,209830,4120,31
ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34313,249231,923,48
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90311,013832,7521,95
ŞANLIURFA/ VİRANŞEHİR/ Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce136310,3764333,03
ŞANLIURFA/ SİVEREK/ Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce136309,803933,228,43
ŞANLIURFA/ BOZOVA/ Bozova Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce34308,26133,8316,88
ŞANLIURFA/ BİRECİK/ Birecik Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce34294,011839,7615,2
ŞANLIURFA/ KARAKÖPRÜ/ Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68284,301144,2326,74
ŞANLIURFA/ HİLVAN/ Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce34283,573744,5812,64
ŞANLIURFA/ SURUÇ/ Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce34283,326344,722,54
ŞANLIURFA/ SİVEREK/ Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce68279,920746,3720,1
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60274,078349,3829,12
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30272,788250,0726,1
ŞANLIURFA/ SİVEREK/ El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,198850,3821,23
ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34269,352351,927,89
ŞANLIURFA/ CEYLANPINAR/ Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60266,975753,221,05
ŞANLIURFA/ HARRAN/ Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce68260,632856,825,96
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68258,838257,8527,71
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60253,315161,1630,71
ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ GAP Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34251,676262,1522,07
ŞANLIURFA/ HALİLİYE/ Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34244,09666,9537,76
ŞANLIURFA/ AKÇAKALE/ Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce240236,234672,124,77
ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34234,259573,4349,99
ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68231,977974,9344,59
ŞANLIURFA/ EYYÜBİYE/ Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68219,170183,332,88
ŞANLIURFA/ CEYLANPINAR/ Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68202,047192,6433,87
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Şanlıurfa lise taban puanları 2021! Şanlıurfa lise puanları ve Şanlıurfa LGS yüzdelik dilimleri 2021 - Haberler
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