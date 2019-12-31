Sanatçıların gözde klip yönetmenleri

31.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:23

Zaman zaman 'çalıntı' ya da 'esinlenmiş' klip eleştirileriyle muhatap olan Türk klip yönetmenleri tüm bu eleştirilere kulak asmadan üretmeye ve çekmeye devam ediyor. Prodüksiyona bağlı konu içerikleri kliplerin bütçesini belirlerken, işin maliyetini azaltmak için klip yönetmenliğini üstlenen şarkıcı sayısı da giderek artıyor. Klip yönetmenliği yapan şarkıcılar ise profesyonel klip ve reklam çeken yönetmenler tarafından eleştiriliyor. İşte sıra dışı, yaratıcı çalışmalarıyla öne çıkan 20 başarılı Türk klip yönetmeni:

MURAD KÜÇÜK

1998'den beri video klip yönetmenliği yapan Murad Küçük, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunudur. Sayısız klibe imza atmış, Türkiye'nin en hit sanatçıları Tarkan, Funda Arar, Demet Akalın, Ece Seçkin, Gülşen, Ayşe Hatun Önal, Murat Boz, Ziynet Sali, Yalın, Mustafa Ceceli Burcu Güneş gibi listesi uzayan birçok ünlü sanatçıyla çalışmış popüler yönetmen Küçük ayrıca Coca Cola, Samsung & Efes Pilsen, Rocco, Mutlu Akü gibi ünlü markaların da reklamlarını çekmiştir.

NİHAT ODABAŞI

Nihat Odabaşı, Türk moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmenidir. Siverek doğumlu olan Odabaşı; lise düzeyine kadar olan eğitimini sırasıyla Siverek, Diyarbakır ve İstanbul'da aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmasının ardından reklam metni yazarlığı ve sanat yönetmenliği yaptı. Gülben Ergen başta olmak üzere yine birçok sanatçının çalışmak istediği yönetmenlerden biri.

KEMAL BAŞBUĞ

Meslek hayatına 1991 yılında Star Tv'de başladı. 4 yıl çalıştıktan sonra, Show Tv'ye geçiş yaptı. 1995 yılında klip çekmeye başladı. 2000 yılında bir diziyi hem yönetti hem de başrolünde oynadı. Birçok sanatçının klibinde imzası var. Hala reklam filmi ve klip çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 1000 civarında klibe yönetmen olarak imza atan ünlülerin gözde yönetmenlerinden biri.

MURAT JOKER

Uzun yıllar Takım34'te dans etmiş, Türk Telekom adıyla hizmet vermeye devam eden İtalyan kökenli GSM operatörü Aria'nın reklamlarıyla profesyonel sektöre adım atmıştır. Çeşitli çalışmalarla üretimler yapan Joker, günümüzde klip yönetmenliği yapmaktadır. Ünlülerin çalışmayı tercih ettiği yönetmenler arasında.

BUĞRA KARAÇAM

Türk moda fotoğrafçısı ve video klip yönetmenidir. 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirmiştir. Genç yaşına rağmen 50'nin üzerinde klip yönetmiştir. Burak King'in 'Yanıyoruz' klibini Mardin'de çekerek bu şarkıyı dinleyerek gezme isteği uyandırmış, dikkatleri üzerine çekmiştir.

METİN AROLAT

İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren sanatçı, yönetmen olmak ve müzik yapmak için geldiği İstanbul'da reklam ajansında yönetmen asistanlığı yaptı. Ardından Amerika'ya gidip, bir yandan part-time işlerde kaçak olarak çalışıp, bir yandan da Univ. of İllinoiste'de reklamcılık okudu. Döndükten sonra Star, Kanal6 ve Atv kanallarının tanıtım bölümlerinde yönetmenlik yaptı. Çektiği ilk reklam filmi Cannes Lions Uluslararası Reklam Festivali'nde ödül aldı. 600'ü aşkın reklam filmleri çekti.Kliplerinde top-model figürlerini oldukça başaran yönetmenlerden biri. Başarılı reklam yönetmeni yurt dışı ve yurt içinde çok sayıda klibe imza attı. Şarkıcılık ve yönetmenlik çalışmalarını birlikte yürütüyor.

GÜLŞEN AYBABA

Ünlü spor adamı Samet Aybaba'nın kızı Gülşen Aybaba 2010 senesinde profesyonel müzik yaşantısına adım atmış ve Mutluluk Kenti isimli bir albüm piyasaya sürmüştür. Albümde yer alan tüm parçaların söz bestesini kendisi yapmıştır. Günümüzde kariyerini yönetmenlik olarak belirleyen Gülşen Aybaba birçok ünlü sanatçının klip yönetmenliğini yapmıştır.

KEMAL KEKEVA

Artvin Arhavi doğumlu olan Kemal Kekeva Türkiye'nin en eski yapım şirketlerinde biri olan Yaşar Kekeva Plakçılık sahibi Yaşar Kekeva'nın oğludur. Reklam filmlerinde görüntü yönetmenliği yaptı. Plak şirketinde devam eden yapımcılığının yanı sıra klip yönetmenliği de yapan Kekeva, klibini çektiği sanatçıların aynı zamanda fotoğraflarını da çekmektedir. Çok sayıda sosyal sorumluluk projesine de fotoğraflarıyla destek olmuştur.

TAMER AYDOĞDU

Uzun yıllardır sektörde reklam ve klip yönetmeni olarak çalışan Aydoğdu, özellikle son iki yılda yaptığı çalışmalarla sanatçıların çalışmak için can attığı yönetmenler arasına yerleşti. Sibel Can, Demet Akalın gibi popüler isimlerin ilk sırasında yer alıyor. Çektiği klip sayısı çok fazla olan başarılı yönetmen en trend kliplere imza attı.

AHMET CAN TEKİN

İzmirli klip yönetmeni. Şimdiye kadar gerek Türkiye gerekse de yurt dışından 50'den fazla klip yönetmiştir.

HASAN KUYUCU

Türkiye'deki başarılı klip yönetmenlerinden biridir. Özellikle Yeşim Erçetin'e yanardağ eteğinde 50.000 dolara çektiği kliple gündeme gelmiştir. İlyas Yalçıntaş, Mahmut Orhan, Burak Yeter ve Buray gibi birçok sanatçının klibini yönetti.

BEDRAN GÜZEL

Sinema ve klip yönetmenidir. Özellikle Oğuzhan Koç'un ayy, her aşk bir gün biter, Sıla Yan Benimle ve Fettah Can'ın Kalp Ağrısı isimli şarkılara çektiği klipler ile adından söz ettirmiştir. Ayrıca Bana Baba Dedi dizisi, Küçük Esnaf ve Yol Arkadaşım1 ve 2 ile Bayi Toplantısı sinema filmlerinin de yönetmenliğini yapmıştır.

ERKAN NAS

Uzun yıllardır sektörde adı sık geçen yönetmenlerden biri. Seri üretim yapan yönetmen lakabıyla tanınan Nas, pop şarkıcılarıyla, genellikle ise fantezi-arabesk müzik yapan sanatçıların gözdelerinden. Deniz Seki'nin çok konuşulan son klibi 'Nereden Bileceksiniz' dahil olmak üzere Seda Sayan, Ceylan, Fatih Ürek, Yıldız Tilbe gibi ünlülerin de arasında yer aldığı çok sayıda klibe imza attı.

MUSTAFA ÖZEN

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Sinema & Televizyon bölümünde okudu. Üniversite hayatı bittiğinde, profesyonel fotoğrafçılık ve görüntü yönetmenliği yaparak sektörde adından bahsettirmeyi başardı. Nokia N96 reklam filminin yönetmenliğini yapan Özen çok sayıda reklam filmine imza atarken aynı zamanda yabancı ve ünlü Türk şarkıcılarının kliplerini çekmeye devam ediyor. Kendi dalında iki kristal elma ödülü bulunan yönetmen 2009'da Sakın Ölme, Mandalina Kabukları ile 2015'te Azazil 2: Büyü, Dead Woman filmlerinin de yönetmenliği yaptı.

GÖKHAN ÖZDEMİR

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-Tv Bölümü mezunudur. Sinema sektörüne Sanat Yönetmenliği Asistanlığı ile başlayıp 2006'da Ünlü Yönetmen Levent Semerci'nin kurgu alanındaki yeteneğini keşfetmesi ile reklam kurguculuğuna geçiş yaptı. Klip sektörüne geçiş yapmadan önce Google Türkiye ve Facebook Türkiye ile çeşitli çalışmalar yaparak sektörde ilerleyen sanatçı, ünlü pek çok firma ile kamera arkası çalışmalara da imza atmıştır. 2010 yılıyla birlikte tamamen klip sektörüne geçiş yapan Gökhan Özdemir bugün itibariyle pek çok sanatçı ile yüzyirminin üzerinde klibe imza atmıştır.

ALİŞAN GÜNAY YILDIRIM

Marmara Üniversitesi, Radyo-Sinema &Tv bölümünde eğitim almıştır. Genç yaşta başladığı klip yönetmenliği kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor. Türkiye'de birçok sanatçının video kliplerinin yönetmenliğini üstlenmiştir. Başarılı çalışmalara imza atan genç yönetmenlerden biri. Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Zeynep Dizdar başta olmak üzere pop sanatçıların çalıştığı yönetmenlerden biri.

DEVRİN USTA

1997 Kuzey Teksas Üniversitesi, Sinema-TV ve fotoğraf bölümü mezunu. Görsel efekt tasarımı ile fotoğrafçılık alanlarında çalışmalar yaptı. Kliplerinde hikayeleri dolaylı yoldan anlatmıyor. Doğa temalarına önem veriyor. El ve yüz detaylarını öne çıkarıyor. Genelde doğal ışık ve omuz kamerası kullanıyor. Pop-rock ayırt etmesede, rockçılar onu tercih ediyor.

GÜRCAN KELTEK

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sinema Bölümü mezunu. Bir süre kısa film çektikten sonra, Yalın'ın çıkış şarkısı Zalim'le klip sektörüne girdi. Sinematografik kliplerle kısa sürede dikkat çekti. 50'nin üzerinde şarkıyı kliplendiren yönetmenin ilk kriteri güzel şarkı. Şarkıyı beğenmiyorsa klip de çekmiyor. Şebnem Ferah, Yalın, Zeynep Casilini Ferhat Göçer gibi çok sayıda ünlünün klip yönetmenliğini yaptı.

GÖKHAN PALAS

Grafik-tasarım tabanlı yönetmen ve fotoğrafçıdır. 1977 ayılında İstanbul'da doğdu. Profesyonel kariyerine İzmir'de 2000 yılında grafik tasarımcı olarak başladı. Fotoğraf stüdyosunu açtı ve 7 yıl bu stüdyoda çalıştı. İstanbul'a taşınmasıyla birlikte klip ve reklam yönetmenliğine başladı. 250'den fazla klibe yönetmen olarak imza attı.

SÜLEYMAN YÜKSEL

İstanbul Üniversitesi Radyo-TV bölümü mezunu. Uzun yıllar televizyon sektöründe yönetmenlik yaptı. 1993'te T-Express'le klip yönetmenliğine geçti. Kliplerinde basit bile olsa bir fikir olmasına dikkat ediyor. Teknolojiden yararlanmaya, özellikle animasyon kullanmaya bayılıyor. Pop müzik dışında başka bir müzik türünde çalışmamaya özen gösteriyor. Bir yandan müzik prodüktörlüğü ve şarkı yazarlığı da yapıyor. Murat Boz, Kenan Doğulu, Yaşar sanatçılar başta olmak üzere çok sayıda klipte imzası var.

Kaynak: Bültenler