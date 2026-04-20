Haberler

Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki inşaatta istinat duvarı çöktü

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Chobani Stadyumu'nun yanındaki bir inşaatta büyük bir tehlike atlatıldı. İnşaat duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana gelirken, işçilerin kaldığı konteyner de boşluğa düştü. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İSTİNAT DUVARI ANİDEN ÇÖKTÜ

Yapımı süren inşaatın temel kazı çalışmaları sırasında, alanı çevreleyen istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. İstinat duvarıyla beraber işçilerin kaldığı konteyner de boşluğa düştü. Çökme anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla anbean olarak kaydedildi.

FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda belediye ve emniyet ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, çökme sırasında duvarın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Ancak çevredeki vatandaşların gürültüyle birlikte büyük bir panik yaşadığı görüldü. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

