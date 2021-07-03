Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor
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Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

- Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor.

- Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor

SAMSUN - Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor.

Türkiye'nin en büyük fidan üretim merkezlerinden biri olan Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü yılda 10 milyon fidan üreterek Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiyor. Bünyesine bağlı 6 fidanlık şefliği olan müdürlük; Samsun, Bafra, Vezirköprü, Amasya, Çorum, Tokat Orman Fidanlık Şeflikleri ile üretilen fidan rakamı 10 milyonun üzerine çıkıyor. Bin 850 dekar alan üzerinde faaliyet gösteren Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü, yetiştirmek üzere üretimini yaptığı 134 değişik türde fidan ile adeta insanların doğa ile iç içe yaşamasına öncülük ediyor. Üretilen fidanlar hayatın birçok farklı noktasında değerlendirilerek toprakla buluşuyor.

"Yılda 10 milyon fidan üretiliyor"

İhtiyaç duyulan tüm fidan türlerini ürettiklerini ifade eden Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan, "Müdürlüğümüzde Orman Genel Müdürlüğüprogramları dahilinde gerek orman ağacı fidanı gerekse süs bitkisi yetiştiriyoruz. Fidanlık müdürlüğü olarak 6 adet şefliğimizdeki 9 adet fidanlığımızda değişik yetişme ortamı şartlarına sahip fidanlar ve süs bitkileri yetiştiriyoruz. Yıllık programımız 6,5 milyon üretim, 3,5 milyon da fidan bakımı ile birlikte toplamda 10 milyon fidan üretiyoruz. Üretilen fidanlarımızı OGM'nin ağaçlandırma sahalarında, kamu kurumlarının bahçelerinin ağaçlandırma çalışmalarında, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında kullanılmak üzere bedelsiz olarak veriyoruz. Belirli günlerde de vatandaşlara bedelsiz olarak fidan dağıtımı yapıyoruz. 2020 yılının başından bu güne kadar toplam 800 bin adedin üzerinde bedelsiz fidan dağıtımı yapılmıştır. OGM'nin ihtiyacı olan karaçam, sarıçam, serdir, servi gibi ibreli türler ile ıhlamur, kestane, ceviz, akasya, kayın, kavak gibi yapraklı türler üretilmektedir. Burada hem tohumdan hem de çelikten üretim gerçekleşmektedir. Bafra ve Tokat'ta aşılı türler de üretiyoruz. Bafra'da ceviz, dut, mavi Ladin aşılıyoruz. Tokat'ta da ceviz aşılamalarımız sürüyor" dedi.

"Türkiye'nin her yerine fidan gönderiyoruz"

Türkiye'nin her yerine fidan gönderdiklerinin altını çizen Ulukan, "Vatandaşlar fidanlığımızı her zaman gelip ziyaret edebilirler. Her türlü fidan ihtiyaçlarını da karşılayabilirler. Yoldan geçenler bile izin alıp fidanlığımızı gezmek istiyorlar. Buradan Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara, Trakya Bölgesi'ne fidan gönderiyoruz. Orman Genel Müdürlüğünün tahsisleri doğrultusunda Türkiye'nin hemen her yerine fidan gönderiyoruz" diye konuştu.

Ulukan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Muğla Marmaris'te çıkan yangında bir mesai arkadaşımız şehit oldu. Bugüne kadar toplam 119 şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyoruz.

Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor
Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor
Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor
Samsun yılda 134 türde 10 milyon fidan üreterek Türkiye'yi yeşillendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

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