Samsun manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada

Manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili hazırlanan 3,5 milyon liralık proje kabul edildi.

Samsun manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada
30.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:40

Manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili hazırlanan 3,5 milyon liralık proje kabul edildi.

Samsun'un farklı bölgelerinde yetiştirilen mandaların sayısı 22 bin 100'e ulaştı. Eti ve sütü bakımından birçok sektörün büyük rağbet gösterdiği mandaların sayısı Samsun'da artarak devam ediyor. Mandalardan alınan süt ile kaymak, yoğurt, dondurma ve tereyağı gibi birçok gıda ürünü üretilebiliyor. Etinden birçok tüketici ve üretici yararlanırken boynuzlarında ise üflemeli müzik aletleri yapıldığı biliniyor. Samsun artan manda popülasyonu bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Manda üretiminde ise Bafra ilçesi başı çekiyor. İlçede bulunan Kızılırmak Deltası'nda mandaların sayısı katlanarak her geçen gün artış gösteriyor. Mandalar sahipleri tarafından her yıl nisan ayı itibarıyla deltaya bırakılıyor, havaların soğumasıyla birlikte ikim ayının sonuna doğru deltadan toplanıyor. Mandalar yaklaşık olarak deltada 7 ay otluyor.

"2019 YILINDA ÜRETİCİLERE 2 MİLYON 208 BİN DESTEK VERİLDİ"

2011 yılında ilk olarak Bafra, 19 Mayıs ve Çarşamba ilçelerinde 88 üretici ile manda ıslah çalışmalarına başlandığını söyleyen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun'da manda yetiştiriciliği Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Kızılırmak Deltası'nın bulunduğu Bafra ilçemiz de manda sayısında birinci sırada yer almaktadır. Bafra ilçesinde sonra Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Terme ilçelerimizde yoğun olarak manda varlığı bulunmaktadır. İlimizde mandaların 6 bin 500, 7 bin tanesi Kızılırmak Deltası içerisinde yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinesinde 2011 yılı içerisinde Türkiye Manda Islah Projesi Samsun'da uygulanmaya başlanmıştı. 2011 yılı içerisinde ilk olarak Bafra, 19 Mayıs ve Çarşamba ilçelerinde toplam 88 üretici ile birlikte toplam 2 bin 200 manda ile ıslaha başlanmıştı. 2019 yılı içerinde manda üreticilerine vermiş olduğumuz desteklere baktığımızda ıslah projesi kapsamında toplam 2 milyon 208 bin TL kadar bir destek sağlandı. Bugüne kadar ıslah projesi kapsamında vermiş olduğumuz destek miktarı 19 milyon lirayı geçmiştir" dedi.

"MANDA SÜTÜNÜN İŞLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ PROJE KABUL EDİLDİ"

Mandadaki ıslahın amacının süt verimliliğinin artırılması, mandaların kalitelerinin arttırılması ve makineli sağıma geçilmesi olduğunu ifade eden müdür Sağlam, "Islahla birlikte süt verimini arttırmayı amaçlıyoruz. Gerekli ıslah çalışmalarının yapılması ve yıllık 950 kilogram süt verimi bulunan mandaları bin 250 kilograma çıkarmayı hedefledik. Devamında erkek mandaların spermalarından üreterek bunlar suni tohumlamada kullanılmak üzere sektörün hizmetine sunduk. Manda sütünün üretimi çok değerlidir. Samsun'da kaymak, Bafra nokulu ve şekerleme sanayisi de olmak üzere tereyağı, yoğurt birçok alanda kullanılıyor. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte manda yetiştiriciliği birliğiyle beraber uygulamak için Orta Karadeniz Ajansına(OKA) sunmuş olduğu bir proje var. Manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili 3 buçuk milyon TL'lik bir projedir. Korona virüs tedbirleri kapsamında başlayamadık ama projemiz kabul gördü. Türkiye'de mandanın çokluğunda ziyade sütünün artırılması ile ilgili bir çalışmamız olacaktır. Bu çalışmaların Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal- Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş Haber
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı
Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini...
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Haldun Dormen Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Samsun manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 10:41:07. #1.15#
title