Samsun'daki nüfus müdürlükleri "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi
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Samsun'daki nüfus müdürlükleri "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi

Samsun'daki nüfus müdürlükleri 'Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi' kapsamında yenilendi
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun merkez ve ilçelerindeki nüfus müdürlükleri, "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında modernize edildi.

Samsun merkez ve ilçelerindeki nüfus müdürlükleri, "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında modernize edildi.

Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentteki nüfus müdürlükleri yenilendi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" kapsamında düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulan valilik binasındaki İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların nüfus hizmetlerini yeni konseptte daha nezih ortamda alabileceklerini söyledi.

Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla mobilyasından dizaynına kadar çalışanlara ve vatandaşlara yeni konseptle hizmet edileceğini vurgulayan Dağlı, "Nüfus hizmetlerinde son yıllarda olan gelişmeleri çok yakından müşahede ediyoruz. Sadece nüfus cüzdanı değil, pasaportlar, ehliyetler de buradan veriliyor. Bu manada hizmet ağı çok genişledi. İkamet bilgisiyle ilgili işlemler buradan halledilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Dağlı, vatandaşların hizmet alımında bekleme süresinin azaldığına da işaret ederek, "Numaratörlerden sıra almak suretiyle bunlar artık minimize edildi. Buradaki hizmetler an an genel müdürlükte ekrana düşüyor. Bir arkadaşımızın performansı genel müdürlükte görülüyor. Kaç kişiye belge verildi, kaç kişiye işlem yaptı, bunlar görülüyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Dağlı, videokonferans bağlantısıyla İlkadım ilçesinin yanı sıra 11 ilçedeki nüfus müdürlüklerin açılışını gerçekleştirdi.

Törene Vali Yardımcısı Emin Çolak, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Muhsin Demir, Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Meclis de katıldı.

Samsun'daki nüfus müdürlükleri 'Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi' kapsamında yenilendi
Samsun'daki nüfus müdürlükleri 'Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi' kapsamında yenilendi
Samsun'daki nüfus müdürlükleri 'Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi' kapsamında yenilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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Samsun'daki nüfus müdürlükleri "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi - Haberler
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