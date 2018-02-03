Yük Asansörünün Halatları Koptu: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi'nde bir binanın zeminindeki yük asansöründe 2 kişiyi ölmüş halde bulan vatandaşlar, polise haber verdi.

ASANSÖRÜN HALATI KOPTU

Polisin yaptığı incelemede, sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir (63) ile boya ustası Nurettin Oruç'un (66), 6 katlı dükkanın tadilatını yapmak için yük asansörünü kullandığı, en üst kata çıkmasının ardından halatın kopması sonucu zemine düşen asansördeki Özdemir ve Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Özdemir ve Oruç'un cesetleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Bu sırada olay yerine gelen Özdemir ve Oruç'un yakınları fenalık geçirdi.

Öte yandan Özdemir ve Oruç'un yakınlarının polise giderek, dünden bu yana kendilerinden haber alamadıkları yönünde ihbarda bulundukları öğrenildi.