Samsun'da gezilmesi gereken yerler nelerdir? Samsun yöresel yemekleri nelerdir? Samsun iklimi nedir? Samsun neyi ile meşhur? Karadeniz'in incisi Samsun, büyükşehir statüsündedir. Orta Karadeniz Bölgesi'nde buluna il, iki devlet üniversitesine sahiptir. Ovalar bağ, bahçe, çayır ve ekili alanlarla örtülüdür. Dağlar ormanlarla kaplıdır. Ilıman iklim görülür.

Karadeniz Bölgesi'nin orta kesimlerinde bulunan il, 1.252.693 nüfusa sahiptir. Komşu illeri, Sinop, batıda Çorum, güneyde Amasya ve Tokat'tır. Karadeniz'in önemli ticaret limanlarından biri olan şehir, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle direkt ticaret yapmaktadır. On Dokuz Mayıs Üniversitesi ve Canik Başarı Üniversitesi olmak üzere iki devlet üniversitesi bulunmaktadır.

SAMSUN'DA GEZİLMESİ GEREKEN YERLER

Bandırma Vapuru ( Milli mücadele Açık Hava Müzesi): Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve kurmaylarını Samsun'a getiren Bandırma Vapuru'nun aslına uygun kopyası burada sergilenmektedir. Türkiye'nin en uzun kabartması olan 300 parçalık seramik kabartma duvarı bulunuyor.

Amisos Tepesi: Şehrin tamamını görebileceğiniz, kısa teleferik yolculuğunun ardından ulaşabileceğiniz tepe, 2008 yılında turizme kazandırıldı.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Samsun'da yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit, Hellenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergileniyor. Pazartesi günleri kapalı olan müze, haftanın diğer günlerinde ziyaretçilerini bekliyor.

Büyük Camii: 1300 yılında Hıdır Bey tarafından inşa ettirildi. Yapının kubbesi ziyaretçiler tarafından oldukça beğeniliyor.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi: Kayak severlerin oldukça rağbet ettiği Ladik Akdağ Kayak Merkezi, konaklama imkanları ve hizmet kalitesi ile turistlerin ilgisini çekmektedir.

Amazon Köyü: Üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan bu köy, efsanevi amazon kadınları'nın günlük yaşamlarından kesitleri yansıtmaktadır.

Kent Müzesi:Şehrin sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi, ekonomik yapısına ilişkin belge ve malzemelere ev sahipliği yapıyor.

Tekkeköy Mağaraları: Önemli Anadolu medeniyetlerin izlerini görebiliriz.

Atatürk Anıtı (Onur Anıtı): Samsun Valisi Kazım Paşa tarafından yaptırıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihini ve anıtın Samsun halkı tarafından dikildiğini belirten 2 cümle yer alıyor.

Kabaceviz Şelaleleri: Mayıs ve Ekim aylarında ziyaret edilmesi önerilen şelaleler, bölge turizmi için önem arz etmektedir.

Mater Dolorosa Katolik Kilisesi: 1885 yılında inşası tamamlanan ve hizmete açılan kilisenin duvarlarını süsleyen freskleri ziyaretçilerini büyülüyor.

SAMSUN YÖRESEL YEMEKLERİ

Haluçka: Haluçka başlangıç yemeğidir. Tavuk, nohut ve hamur ile yapılan çorba çeşididir.

Bafra pidesi: Samsun'un simgesi Bafra pidesi, ince uzun ve kapalı bir forma sahiptir.

Baklalı sarma: Bir diğer Samsun yemeği baklalı sarma, içerisine eklenen kuru bakla ile fark yaratır.

Kaz pilavı: Samsun'da kaz eti oldukça sevilir. Birçok yemek çeşidinde kullanılan kaz, iç pilavın üzerine uzun saatlerde pişirildikten sonra eklenir. üzeri yufka ile kapatılır.

Fasulye turşu kavurması: Turşu çeşidi, hemen her akşam yemeğinde sofrada mutlaka bulunur.

Büryan: Samsun'da düğünlerde, bayramlarda ikram edilir. 2-3 metre derinlikteki bir kuyuda odun ateşi ile pişirilen kuzu etinden hazırlanan yemektir.

Mantarlı pilav: Mantarlı pilav, tereyağlı pirinç pilavına haşlanmış mantar eklenerek hazırlanır.

Böbrek kavurma: Samsun'da çok sevilen et çeşitleri arasında yer alıyor. Dana böbreği, domates ve tereyağı ile kavurduktan sonra Samsun'a özgü ekler ile tüketmelisiniz.

Bazlama: Samsun usulü bazlama mısır unundan yapılır. Samsunda her yerde görebileceğiniz bu lezzeti denemelisiniz.

Haşhaşlı çörek: Halkında yoğun ilgi gösterdiği hamur işi, yağ ve haşhaş ile pişirilip servis edilir.

Kıvratma: Kentte kuru bayram baklavası adıyla bilinen kıvratma, hafif şekerli, bol cevizli çıtır çıtır bir lezzet. Üzerine eritilmiş yağ dökülür.

Nokul: Ceviz, tahin ve peynir ile elde edilen pofuduk börek türüdür.

Fırında kabak tatlısı: Samsun halkı kabak tatlısını sıklıkla tüketir. Fırın tepsisine dizilmiş kabaklar bir süre pişirildikten sonra şerbetlenir.

SAMSUN İKLİMİ

Samsun iklimine sahiptir. Karadeniz iklimi görüldüğü için sahil şeridinde yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Değişken iklime sahiptir. Gün içerisinde birden fazla iklim çeşidi görülür. Özellikle kış aylarında deniz kıyısından uzaklaştıkça iç kısımlara doğru gidildiğinde sıcaklık değerleri büyük değişim göstermektedir.

SAMSUN'DA YAYLALAR

Ladik Yaylası

Aktaş Yaylası

Küpecik Yaylası

Büyükkızoğlu Yaylası

Çakırgümüş Yaylası

Gürcü Yaylası