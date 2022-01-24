Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!
Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 1. hafta maçları tamamlandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (EsporGazetesi.com) -
Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi başladı ve ilk hafta maçları tamamlandı.
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1. Gün
1. Maç- NASR Esports vs Galatasaray Espor (29: 44)
TBF 2021 finalinin rövanşı gerçekleşti ve bu maçın kazananı Galatasaray Espor oldu.
2. Maç- Team Aurora vs Fenerbahçe Espor (35: 58) Team AURORA vs Fenerbahçe maçının galibi AURORA oldu. 3. Maç- GALAKTICOS vs 5 Ronin (22: 31) Bu maçın galibi 5 Ronin oldu. 4. Maç- SuperMassive Blaze vs Beşiktaş (30: 06) Rakip üste katliam yapan SMB, maçı bitirdi ve ilk galibiyetini almayı başardı. 5. Maç- fastPay Wildcats vs Dark Passage (41: 50) Günün en uzun maçının galibi Dark Passage oldu. 2. Gün 1. Maç- Beşiktaş vs Fenerbahçe Espor (35: 50) Beşiktaş ilk galibiyetini bu maçtan almayı başardı. 2. Maç- Team Aurora vs NASR Esports (37: 51) Aurora ikinci galibiyetini almayı başardı. En yüksek skora ulaşan oyuncu ise Elramir (Orman -Viego/10-0-5) oldu. 3. Maç- Galatasaray Espor vs Dark Passage (35: 45) Dark Passage haftanın ikinci galibiyetini aldı. 4. Maç- GALAKTICOS vs fastPay Wildcats (29: 35) IW haftanın ilk galibiyetini alırken, GALAKTICOS'un ikinci bozgunu oldu. 5. Maç- SuperMassive Blaze vs 5 Ronin (27: 59) 5 Ronin haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı. 1. Haftanın Puan Tablosu
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR8101648,2 KBozgunGS1081257,2 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçFB13223164,1 KBozgunAUR22136570,8 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç5R1734047,5 KZaferGAL317836,1 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB2185860,8 KZaferBJK8211345,8 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçIW12253173,5 KBozgunDP25126167,1 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçFB9281664,2 KBozgunBJK2895974,2 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR5055272,2 KZaferNSR5201161,4 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGS12222558,3 KBozgunDP22124867,4 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGAL13212049,1 KBozgunIW21135557,5 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç5R2195355,4 KZaferSMB9211845,4 KBozgun
SıralamaTakımSkor15 Ronin2-02Dark Passage2-03Team Aurora2-04Beşiktaş 1-15Galatasaray Espor1-16fastPay Wildcats1-17SuperMassive Blaze1-18Fenerbahçe Espor 0-29Galakticos0-210NASR Esports0-2
Galatasaray Espor, Beşiktaş, Aurora, Espor, Gamegar,, Haber
2. Maç- Team Aurora vs Fenerbahçe Espor (35: 58)
Team AURORA vs Fenerbahçe maçının galibi AURORA oldu.
3. Maç- GALAKTICOS vs 5 Ronin (22: 31)
Bu maçın galibi 5 Ronin oldu.
4. Maç- SuperMassive Blaze vs Beşiktaş (30: 06)
Rakip üste katliam yapan SMB, maçı bitirdi ve ilk galibiyetini almayı başardı.
5. Maç- fastPay Wildcats vs Dark Passage (41: 50)
Günün en uzun maçının galibi Dark Passage oldu.
2. Gün
1. Maç- Beşiktaş vs Fenerbahçe Espor (35: 50)
Beşiktaş ilk galibiyetini bu maçtan almayı başardı.
2. Maç- Team Aurora vs NASR Esports (37: 51)
Aurora ikinci galibiyetini almayı başardı. En yüksek skora ulaşan oyuncu ise Elramir (Orman -Viego/10-0-5) oldu.
3. Maç- Galatasaray Espor vs Dark Passage (35: 45)
Dark Passage haftanın ikinci galibiyetini aldı.
4. Maç- GALAKTICOS vs fastPay Wildcats (29: 35)
IW haftanın ilk galibiyetini alırken, GALAKTICOS'un ikinci bozgunu oldu.
5. Maç- SuperMassive Blaze vs 5 Ronin (27: 59)
5 Ronin haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı.
1. Haftanın Puan Tablosu