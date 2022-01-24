Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (EsporGazetesi.com) -

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi başladı ve ilk hafta maçları tamamlandı.

Daha fazla oku:

1. Gün

1. Maç- NASR Esports vs Galatasaray Espor (29: 44)

TBF 2021 finalinin rövanşı gerçekleşti ve bu maçın kazananı Galatasaray Espor oldu.