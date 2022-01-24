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Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!
EsporGazetesi.com - Haberler | Gamegar

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 1. hafta maçları tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (EsporGazetesi.com) -

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi başladı ve ilk hafta maçları tamamlandı.

Daha fazla oku:

1. Gün

1. Maç- NASR Esports vs Galatasaray Espor (29: 44)

TBF 2021 finalinin rövanşı gerçekleşti ve bu maçın kazananı Galatasaray Espor oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR8101648,2 KBozgunGS1081257,2 KZafer

2. Maç- Team Aurora vs Fenerbahçe Espor (35: 58)

Team AURORA vs Fenerbahçe maçının galibi AURORA oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçFB13223164,1 KBozgunAUR22136570,8 KZafer

3. Maç- GALAKTICOS vs 5 Ronin (22: 31)

Bu maçın galibi 5 Ronin oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç5R1734047,5 KZaferGAL317836,1 KBozgun

4. Maç- SuperMassive Blaze vs Beşiktaş (30: 06)

Rakip üste katliam yapan SMB, maçı bitirdi ve ilk galibiyetini almayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB2185860,8 KZaferBJK8211345,8 KBozgun

5. Maç- fastPay Wildcats vs Dark Passage (41: 50)

Günün en uzun maçının galibi Dark Passage oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçIW12253173,5 KBozgunDP25126167,1 KZafer

2. Gün

1. Maç- Beşiktaş vs Fenerbahçe Espor (35: 50)

Beşiktaş ilk galibiyetini bu maçtan almayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçFB9281664,2 KBozgunBJK2895974,2 KZafer

2. Maç- Team Aurora vs NASR Esports (37: 51)

Aurora ikinci galibiyetini almayı başardı. En yüksek skora ulaşan oyuncu ise Elramir (Orman -Viego/10-0-5) oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR5055272,2 KZaferNSR5201161,4 KBozgun

3. Maç- Galatasaray Espor vs Dark Passage (35: 45)

Dark Passage haftanın ikinci galibiyetini aldı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGS12222558,3 KBozgunDP22124867,4 KZafer

4. Maç- GALAKTICOS vs fastPay Wildcats (29: 35)

IW haftanın ilk galibiyetini alırken, GALAKTICOS'un ikinci bozgunu oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGAL13212049,1 KBozgunIW21135557,5 KZafer

5. Maç- SuperMassive Blaze vs 5 Ronin (27: 59)

5 Ronin haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç5R2195355,4 KZaferSMB9211845,4 KBozgun

1. Haftanın Puan Tablosu

SıralamaTakımSkor15 Ronin2-02Dark Passage2-03Team Aurora2-04Beşiktaş 1-15Galatasaray Espor1-16fastPay Wildcats1-17SuperMassive Blaze1-18Fenerbahçe Espor 0-29Galakticos0-210NASR Esports0-2

EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri

Galatasaray Espor, Beşiktaş, Aurora, Espor, Gamegar,, Haber

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