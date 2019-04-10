Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı ailesi tarafından merhum iş adamı Sakıp Sabancı anısına düzenlenen "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" sahiplerini buldu.

"Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü ve Anma Töreni", Sabancı Center'de düzenlendi.

Törende konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversite kurulurken, sadece Türkiye'nin en iyileri arasında değil, dünyanın en iyileri arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Sabancı Üniversitesinin, dünya sıralamalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmesinden de ayrıca gurur duyduklarını aktaran Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakıp Bey, toplumun her alanda gelişmesi gerektiğine inanır ve 'sosyal bilimler'in de bu konuda katkısını çok önemserdi. Ayrıca yaptığımız her işin uluslararası boyutu ve etkisi olmasını isterdi. Geçtiğimiz hafta, sevgili Dilek Sabancı, Sevil Sabancı, Rektörümüz Yusuf Leblebici, Dekanımız Özgür Kıbrıs, Columbia ile ilişkilerimizi yürüten eski rektörümüz Ayşe Kadıoğlu, New York'ta Columbia Üniversitesindeydiler. Dr. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın cömert ve cesur girişimleriyle Columbia Üniversitesinde Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi açıldı. Bu merkezin, Sakıp Bey'in vizyonunu ve önem verdiği değerleri özetleyen önemli bir sembol olduğunu düşünüyorum. Onun, uluslararası nitelikli ve sosyal bilimler içerikli çalışmalara verdiği önemi gösteren ve 'Daima en iyilerle iş birliği yapın.' tavsiyesine uygun Columbia Üniversitesinde çok anlamlı bir yapı ortaya çıktı. Böylece, Sakıp Bey'in ismini Columbia Üniversitesinde tam da onun istediği şekilde yaşatacağımıza inanıyoruz."

"Genç sosyal bilimcileri destekleyeceğiz"

Güler Sabancı, Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin, Türkiye'nin sosyal bilimler alanında verilen ilk uluslararası ödülü olduğunu vurgulayarak, "Jürisiyle süreçleriyle ve katılımcılarıyla uluslararası standartlardadır. Bu gece, 'Küresel Karmaşa ve Çok Taraflılığın Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Demokrasi Kavramlarını Yeniden Düşünmek' konusunda uluslararası alanda çalışmalar yürüten değerli bilim insanlarını ödüllendireceğiz. Bu akşam bizimle olan ve Jüri Özel Ödülü'nü kabul etmesinden gurur duyduğumuz Joseph S. Nye, Jr'ı şimdiden kutluyorum." diye konuştu.

Gelecek yılın ödül konusunu da ilk defa paylaşmak istediğini aktaran Sabancı, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl konumuz, 'Ekonomi ve Türkiye'nin Geleceği: Sürdürülebilir Çevre, Ulaşım ve Enerji' olacak. Her sene olduğu gibi yine güncel bir konuyu akademik platforma taşıyacak, bu konuda çalışan genç sosyal bilimcileri destekleyeceğiz. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü'nün, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da araştırmacılara yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset bilimci Joseph S. Nye, "Jüri Özel Ödülü"nü aldı

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi, ABD dış politikasının belirlenmesinde en etkili akademisyen olarak gösterilen Prof. Joseph S. Nye, Jr. oldu.

Eşit ağırlıklı verilen üç "Makale Ödülü"ne ise "Dünya Ticaret Örgütü'nde Yargının Duyarlılığı" başlıklı makalesiyle Minnesota Üniversitesinden Cosette D. Creamer, "Çin'in Yükselişi Küresel Yönetimi Zayıflatır mı? Kaçakçılıkla Mücadele Rejiminden Kanıtlar" başlıklı makalesiyle Bocconi Üniversitesinden Kerim Can Kavaklı, "Duvarların Dünyası" başlıklı makalesiyle Georgetown Üniversitesinden Moria Paz layık görüldü.

Ödül törenine, akademi ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA