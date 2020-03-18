Sakarya Valiliğinde koronavirüs toplantısı
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Ahmet Hamdi Nayir, Jandarma, Sakarya, Güncel

Sakarya Valiliğinde koronavirüs toplantısı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler ile önlemlerin ele alındığı toplantıda İlçe Kaymakamlarıyla bir araya geldi.

18.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:16
Sakarya Valiliğinde koronavirüs toplantısı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler ile önlemlerin ele alındığı toplantıda İlçe Kaymakamlarıyla bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra; Vali Yardımcıları Erdoğan Ülker, Ömer Bedrettin Sağsöz, Abdul Rauf Ulusoy, Halil Serdar Cevheroğlu, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve İl Sağlık Müdürü katıldı.

Dünyanın her yerinde görülen salgın ile ilgili devletimizin bugüne kadar çok önemli kararlar aldığını, tüm kurum ve kuruluşların da büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Dünyanın gündeminde, ülkemizin gündeminde, dolayısıyla ilimizin de gündeminde olan salgın ile ilgili olarak önceki gün alınan tedbirleri değerlendirdiğimiz İl Koordinasyon Kurulu Toplantısını gerçekleştirdik. İlgili İl İdare Şube Başkanlarımızın da katıldığı toplantıda İl Sağlık Müdürümüz konuya dair bir sunum gerçekleştirdi. Kurum ve kuruluş yetkililerimiz bugüne kadar yaptıkları çalışmaları aktarırken aynı zamanda görüş ve önerileri de değerlendirdik. Salgını önlemek için teması azaltmaya yönelik Bakanlıklarımızın talimatlarıyla bazı işyerlerinin ve bazı birimlerin geçici süreyle kapatılması söz konusu olunca, Kaymakamlarımız ile de bir araya gelip ilçe bazında alınan tedbirler ve çalışmaları değerlendirmek istedik" dedi.

Her konuda dikkatli olmalıyız

Geçici süreyle kapatılması istenilen işyerlerinin bu konuya riayet etmelerinin çok büyük önem arz etmekte olduğunu söyleyen Vali Nayir, "Bakanlık talimatıyla özellikle geçici süreyle kapatılması istenilen işyerlerinin bu konuya riayet etmeleri çok büyük önem arz etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler konusunda ilçelerdeki birimlerini mutlaka harekete geçiriyorlardır. Ancak ilçelerin mülki idare amiri olarak sizlerden de sorumluluk alanınızdaki yerlere ilişkin denetimleri ve çalışmaları daha sıkı bir şekilde takip etmenizi istiyoruz. Geçici süreyle kapatılması istenen işyerlerinin genelge kapsamına girip girmediği konusunun iyi analiz edilip ona uygun hareket edilmesi de önemlidir. Vatandaşlarımızın hassasiyetlerini gözetip bu konuda daha dikkatli davranılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Milletçe hep birlikte hareket etmeliyiz

Çözümün hep birlikte hareket edilerek alınan kararlara uymaktan geçtiğini hatırlatan Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Hayati ihtiyaçların karşılanması için elbette lokanta, fırın ve market gibi belirli yerlerin açık olması lazım, ancak oralarda da yine denetimlerin sıkı takipçisi olmamız gerekiyor. Devletimizin aldığı kararlara vatandaşlarımızın riayet etmesi kadar, görevlilere bu konuda yardımcı olmaları ve kolaylık sağlamaları en büyük temennimizdir. Arada bazı sıkıntılar yaşansa da, çözüm yine hep birlikte hareket edip alınan kararlara uymaktan geçiyor. Süreç içerisinde ihtiyaç duyulan özellikle hijyen malzemelerinin fiyat artışları da toplantıda gündeme gelen konular arasında yer alırken, bundan önce olduğu gibi denetimlere devam edilmesi gerektiği vurgulanıp tespit edilen fahiş fiyatlar konusunda mutlaka gerekli işlemlerin de yapılması istendi. Ayrıca gerçeğe aykırı haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekilerek, halkımızda panik ve telaşa sebep olabilecek bu tür yayınlarla ilgili olarak suç duyurularında bulunulması istendi" şeklinde konuştu.

Sunumlar yapıldı

Salgın hastalıklara karşı Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, alınan tedbir ve önlemlerle korunma yollarına dair İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün, alınan güvenlik önlemlerine dair İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın birer sunum yaptıkları toplantının sonunda herkese görevlerinde başarılar dileyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde sağlandığını ve vakalarla ilgili olarak resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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