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Bağcılar'da fırıncı kadını, çocuklarının önünde iş yeri sahibinin kayınbiraderi darbetti

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Bağcılar'da fırıncı kadını, çocuklarının önünde iş yeri sahibinin kayınbiraderi darbetti
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Bağcılar Fatih Mahallesi'ndeki fırında işletmeci kadın, tahliye anlaşmazlığında iş yeri sahibinin kayınbiraderi tarafından çocuklarının önünde darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı; çevredekiler müdahale etti, taraflar ifadeleri için emniyete götürüldü.

BAĞCILAR'da ekmek fırını işletmecisi Güllü Güneysu, iş yeri sahibiyle yaşadığı tahliye anlaşmazlığı nedeniyle çocuklarının önünde iş yeri sahibinin kayınbiraderi tarafından darbedildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, ekmek fırını işletmecisi Güllü Güneysu ile iş yeri sahibi arasında tahliye konusunda anlaşmazlık yaşandı. İş yeri sahibinin, kontrat süresi 17 Şubat 2027 tarihine kadar devam etmesine rağmen dükkanın tahliye edilmesini istemesi üzerine Güneysu, taşınmak için süre talep etti.

TEZGAHTAKİ YUMURTALARI FIRLATTI

Ekmek fırınına gelen iş yeri sahibinin kayınbiraderi ile Güllü Güneysu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İçerideki ürünlere zarar veren şüpheli, tezgahta bulunan yumurtaları Güneysu'ya fırlatarak saldırdı. Çocuklarının gözü önünde darbedilen kadının çığlıklarını duyan çevredekiler saldırıya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

SALDIRI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin kayınbiraderinin dükkan içerisindeki ürünlere zarar verdiği, tezgahtaki yumurtaları kadına fırlattığı ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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