Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Mardin'den Sakarya'ya fındık toplamak için gelen işçilerin, köylülerin saldırısına uğradığı iddiasına ilişkin Sakarya Valiliği'nden açıklama geldi. Olayın yargıya intikal ettiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu konunun bugün haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir" denildi.

Çeşitli internet haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında, Mardin'den Sakarya'ya fındık toplamaya gelen mevsimlik işçilerin işveren ve köylülerin saldırısına uğradığı iddia edildi. Saldırı anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Sakarya Valiliği, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. 22 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen olayın yargıya intikal ettiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu konunun bugün haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir" ifadelerine yer verildi.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan araştırmada; 22.08.2020 tarihinde İlimiz Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir.

"EMNİYET VE JANDARMA'YA BÖYLE BİR KONU İNTİKAL ETMEDİ"

Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikayet bulunmamaktadır. Bahse konu iddia edilen olayın Türkiye'nin neresinde ve ne zaman yaşandığının tesbiti ile ilgili de Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR"

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilere ırkçı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya'da ne bugün, ne de bundan önce, anlatıldığı şekilde herhangi bir olay asla vuku bulmamıştır. Sakarya, Türkiye'nin, Balkanların ve Kafkasların her yerinden gelerek yerleşen insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir yerdir. Sakarya'da tüm etnik unsurlar etle tırnak olmuşçasına birbiriyle bütünleşmiştir. Örnek bir kaynaşma, birliktelik ve yardımlaşmanın söz konusu olduğu Sakarya'mız bu anlamda tam bir huzur kentidir. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek bunu yapanlar açısından en hafif tabirle ahlaksızlıktır. Buna alet olanlar açısından da bu durum tam bir aymazlık, Sakarya'ya ve hatta milletimize karşı yapılan ise açık bir saygısızlıktır."