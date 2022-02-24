Sakarya elektrik kesintisi! 24 Şubat Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

SAKARYA (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Şubat Perşembe günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ORHAN KEMAL SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ORMAN SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 SAKİN SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 SARAY SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 SEMERCİLER SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 TEVFİK FİKRET SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 TÜRBE SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 TÜRKOCAĞI CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 UYSAL SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 UĞURLU SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 YAHYA KEMAL CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 YUNUS EMRE SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ÇAMLICA SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ÇINAR DİBİ SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 İBNİ SİNA SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 YENİCE MAH.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ABDULLAH ATEŞ SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ATATÜRK BULVAR

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 BAYRAK SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 CİHADİYE SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 FATİH CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 HALİDE EDİP ADIVAR SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 KARACA SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 KÜLTÜR SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 NENE HATUN SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 PARK İÇİ YOLU

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 SIRADUTLAR SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 VAKIF SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 YEŞİM SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ZEYTİN SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ZÜBEYDE HANIM CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-02-24 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28625 ŞİRİN SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-24 01:00 03:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:28626 CUMHURİYET MAH.

SAKARYA ERENLER 2022-02-24 01:00 03:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:28626 1. ARA SK.

SAKARYA ERENLER 2022-02-24 01:00 03:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:28626 DİLMEN MAH.

SAKARYA ERENLER 2022-02-24 01:00 03:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:28626 AKŞEMSETTİN CD.

SAKARYA ERENLER 2022-02-24 01:00 03:00 3. ŞAHIS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ ENERJİ BAĞLANTISI-Planlı Kesinti No:28626 BAĞLAR CD.

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