Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi
İngiltere, tıp eğitimi aldığı iddiasıyla kadınları kandırıp yüzlerine sahte botoks yapan Türk doktor Ozan Melin, hakim karşısına çıktı. Hakkındaki karar 8 Haziran'da verilecek Melin, şartlı tahliye edildi.
İngiliz basını doktor taklidi yaparak kadınlara botoks yapan Türk'ü konuşuyor. Londra'nın Uxbridge bölgesinde yaşayan Ozan Melin'in tıp eğitimini Türkiye ve ABD'de aldığını söyleyerek kadınları kandırdığı ve onlara botoks yaptığı ortaya çıktı. Kadınların şikayetlerinin ardından başlatılan soruşturmada Melin hakim karşısına çıktı.
KURBANLAR FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Şikayetçiler jürinin karşısına çıkarken, yüzlerinin ne hale geldiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Melin'in kadınları evlerinde ve güzellik salonlarında ziyaret ettiği öğrenilirken, avukat Simon Jones, "Şikayetçilere ABD'de cerrahi eğitim aldığını söylemiş fakat bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı" dedi.
FARKLI KİMYASALLAR KULLANMIŞ
Yapılan incelemede Melin'in botoks yerine başka kimyasal maddeler kullandığı ve tıbbi olmayan bu müdahalenin yan etkilerinin çok ciddi olduğu ifade edildi. Dorset bölgesinde yaşayan Marcelle King, "2013'te yapılan operasyon sonrasında yüzümde yanık hissettim. Sanki derimin altında bir kimyasal yanıyordu" ifadesini kullandı. King, "Her tarafım kaşınıyordu ve yanık çok ciddiydi" ifadesini kullandı.
"HER YERİM ŞİŞTİ"
Jüriye açıklamalarda bulunan bir diğer şikayetçi ise Carol Kingscott oldu. Bristol'da yaşayan Kingscott, "Operasyonun ardından sanki kavgaya karışmışım gibi her yerim şişti" dedi.
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