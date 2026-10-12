Yozgat’taki en büyük Palyatif Servisi Sorgun Devlet Hastanesi’nde hizmet veriyor

Sorgun Devlet Hastanesi, kronik hastalığı bulunan, yoğun bakım sonrası bakıma ihtiyaç duyan ve evde bakım zorluğu çekilen hastalar için hayati önem taşıyan Palyatif Bakım Servisi'nin kapasitesini artırdı.

Mevcutta yüzde 90-95 doluluk oranıyla hizmet veren 16 yataklı servise 16 yatak daha eklenerek toplam kapasite 32 yatağa çıkarıldı. Bölgedeki yoğun talebe yanıt vermeyi hedefleyen hastane, multidisipliner uzman kadrosuyla hasta ve hasta yakınlarına konforlu bir bakım süreci sunuyor.

"Gece gündüz hizmetlerini aksatmadan yürüten bir ekip var"

Refakatçilerden Ali Demirdağ eşinin yüksek tansiyona bağlı felç geçirmesi sonrası 7 aydır Palyatif Servisi'nde kaldıklarını belirtti. Demirdağ, "Hizmetlerin en kutsalı en kıymetlisi hayata hizmettir. Biz burada hayata hizmet eden fedakarlar görüyoruz. Gerçekten canını dişine takıp gece gündüz hizmetlerini aksatmadan yürüten bir ekip içerisindeyiz. Son derece hizmetlerinden memnunuz. Bu işin daha da gelişeceğine inanıyoruz. Burada rahat bir ortam ve gece gündüz çağırıldıkları zaman hizmete koşan insanlar olduğunu gördük. Farklı şehirler görmüş biri olarak Sorgun'da bu hizmetlerin fevkalade gittiğine inanıyorum" diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"7 aydır eşim için buradayız konuşma ve hareketlerinde ilerleme var"

Demirdağ, "Eşim yüksek tansiyona bağlı felç geçirdi, sağ tarafı tutmuyor. 1 ay Yozgat'ta kaldık. 57 senedir bana hizmet etmiş bir insanı bu şekilde görmek istemediğimi doktor hanıma ilettim. Bir çözümü olup olmadığını sordum. Bu işin tedavi şeklinin bu olduğunu ve özel bakım gerektirdiğini ve Sorgun'da yapabileceğimi söylediler. Biz de buraya geldik. Doktorlardan şunu öğrendik; eşimin yaşının ilerlemiş olması ve tahribatın büyük olması zamana bağlı olarak biraz işi uzatacak gibi geliyor. 7 aydır buradayız, konuşma ve hareketlerinde bir ilerleme var. Burada aynı zamanda fizik tedavi de alıyor. Hizmetten son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

"Yatak yarasından geldik, doktorumuz iyileştirdi"

Refakatçi Halide Değerli, "Eşim şehit babasıdır. 15 yıldır evliyiz. 7 aydır da Palyatif Servisi'ndeyiz. Yatak yarasından geldik. Eşim Sefer Değerli, Oğlu Hakkari'de Şehit olmuş Ferhat Değerli'dir. Devlet hastanesine geldik. Ömer Doktor iyileştirdi. Teşekkür ederim. Başhekim de her tedavi ile ilgilendi" dedi.

"Yeni 16 yatakla beraber 32 yatak olarak hizmet vereceğiz"

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ümit Öztürk arttırılan kapasiteden şöyle söz etti:

"Palyatif Servisi çok ağır hastaların yattığı bir servis. Yoğun bakımdan servislere geçişleri ve eve nakilleri kolaylaştırmak için kurulmuş bir servis. 16 yatakla hizmet vermekteydik. 16 yatak yüzde 90-95 doluluk oranıyla hareket ettiğimizden dolayı hizmete yeni bir servis açarak ihtiyacı karşılamak istedik. Şimdi yeni 16 yatakla beraber 32 yatak olarak hizmet vereceğiz."

"Aklınıza gelebilecek her konuda tedavi ve destek sağlamaya çalışıyoruz"

Palyatif Servisi sorumlusu Anestezi Uzmanı Doktor Ömer Furkan Özdemir, "Genelde felçli hastalar, alzaymır hastaları, yoğun bakımdan eve geçiş sürecinde eve alıştırmaya çalıştığımız hastaları buraya alıyoruz. Genelde buradaki hastalar bakım hastaları oluyor. Hastalarımıza fizik tedavi, yeme-içme, ağrılarını düzeltme konusu gibi aklınıza gelebilecek her konuda tedavi ve destek sağlamaya çalışıyoruz. Karşı tarafa da açılan 16 yatakla da beraber inşallah daha geniş bir kitleye hizmet sağlayacağız. Zaten şu anda 16 yatağımız dolu olmasına rağmen hala dışarıda sıra bekleyen hastalarımız oluyor. İnsanlar çalıştığı için yatalak hasta sayısı artıyor ve evde bakım zor oluyor. Evde bakıma bağlı olarak yarası açılan hastalar, Alzheimer hastaları, yeme-içmeyi unutan hastaları alıyoruz" diyerek servisteki hastalara ve tedavi süreçlerine değindi.

"Multidisipliner olarak çalışmaktayız"

Palyatif Servisi Birim Sorumlusu Hemşire Nuray Kaya ise "Kanser hastalarımız, inme ya da felç geçiren hastalarımız, alzaymır hastaları, unutkanlığı olan hastalarımız, yaşlılık ve beslenme problemi olan hastalarımız burada yatmaktadır. Palyatif bakımda multidisipliner olarak çalışmaktayız. Sosyolog, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen hep birlikte ortak bir şekilde çalışılmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı