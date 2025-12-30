Haberler

Yılbaşı gecesi hindi ve kanatlı etlerde doğru pişirme ve soğuk zincir önemli

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, yılbaşı gecesi hindi ve kanatlı etlerin doğru pişirilmesi ve soğuk zincirin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Eksik pişirme ve gıda güvenliğine dikkat edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yılbaşı gecesi kurulan sofralarda gıda güvenliğine dikkat edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, özellikle hindi ve kanatlı etlerin doğru sıcaklık ve sürede pişirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Yılbaşı sofralarında en çok tercih edilen ürünlerin başında hindi ve kanatlı etlerin geldiğini belirten Manavoğlu, "Hindi gibi büyük kanatlı ürünlerde sadece dış yüzeyin pişmiş olması yeterli değildir. İç kısmın da uygun sıcaklığa ulaştığından mutlaka emin olunmalı. Pişirme poşeti içinde kullanılan ısı fitilinin atması beklenmeli. İç kısmında kan veya pişmemiş doku görülüyorsa kesinlikle tüketilmemeli" diye konuştu.

'CİDDİ GIDA ZEHİRLENMELERİNE YOL AÇABİLİYOR'

Kanatlı ürünlerde en sık karşılaşılan riskin salmonella bakterisi olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, "Salmonella başta olmak üzere ciddi bakteriyel riskler var. Eksik pişirme durumunda bu bakteriler ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Tavuk döner gibi ürünlerde sık gördüğümüz vakalar, ev ortamında da yanlış pişirme nedeniyle yaşanabiliyor" dedi.

MEZELERDE 'SOĞUK ZİNCİR' UYARISI

Yılbaşı sofralarında sıklıkla tüketilen yoğurtlu ve mayonezli mezeler için de uyarılarda bulunan Manavoğlu, "Proteince zengin bu ürünler oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli. Hazırlanır hazırlanmaz artı 4 derecede buzdolabına alınmalı ve servis öncesi çıkarılmalı. Dışarıdan alınan mezelerde ise tazelik ve güvenilir satış noktaları tercih edilmeli" diye konuştu.

'BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK OLANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Gıda zehirlenmelerinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Manavoğlu, "Hamileler, organ nakli geçirmiş kişiler, kemoterapi görenler için bu bakteriler çok daha tehlikeli. İshal, karında kramplar, kusma, kanlı ishal gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden tıbbi müdahale şart. Ne yazık ki bazı durumlarda ölümlü vakalarla da karşılaşabiliyoruz" dedi. Gıda güvenliğinin temel kuralının soğuk zincirin korunması ve ürünlerin doğru koşullarda pişirilmesi olduğunu söyleyen Manavoğlu, "Yılbaşı sofralarının keyifli bir anıya dönüşmesi için hijyen, sıcaklık ve süre kurallarına mutlaka uyulmalı" dedi.

