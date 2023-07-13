Uzmanı uyardı: Sertleşme hapları psikolojik bağımlılık oluşturabiliyor

Sertleşme ve performans ilaçlarının son dönemde genç erkekler arasında yaygınlaştığını ve uzmanlara danışılmadan kullanıldığını belirten Prof. Dr. Halim Hattat, "Bu haplar psikolojik bağımlılık oluşturma tehlikesi yaratıyor. Siz kendi kendinize bu ilaçları kullandığınızda, sıkıntınızla ilgili cinsel bilgi almadığınızda, hormonlarınızı kontrol ettirmediğinizde bu ilaçlar olmadan sertleşme sağlayamayacağınıza inanmış oluyorsunuz. Böylece sertleşme ilaçlarına psikolojik bağımlılık gelişiyor" dedi.Halim Hattat, "Öncelikle sertleşme sorununun neden kaynaklandığının anlaşılması gerek. Yaygın inanışın aksine performans sıkıntısı çoğu zaman organik sebeplerle gelişiyor. Örneğin penise yeterince kan gitmemesi, testosteron hormonunun düşüklüğü önemli nedenler. Psikolojik yönden ise yoğun stres, cinsellikte başarılı olma baskısı ve performans sağlama endişesi etkili oluyor. Birçok erkekte bir kez başarısızlık olduğunda sertleşmenin bir daha oluşmayacağına dair kuvvetli bir inanç gelişiyor. Bu bile sertleşme fonksiyonunu bozabiliyor. İşte tüm bu nedenler araştırıldıktan sonra sertleşme ilaçlarının size faydalı olup olmayacağını belirliyoruz. Eğer size uygunsa, bu seferde hangi tip ilacın ve kullanım şeklinin (örneğin uzun-kısa etkili ilaç, ilişki öncesi-her gün kullanım gibi) size uygun olduğuna karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık