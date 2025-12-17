Haberler

"Türkiye'ye Biontech aşısı gelmedi iddiasına" yalanlama

'Türkiye'ye Biontech aşısı gelmedi iddiasına' yalanlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koronavirüs pandemisi döneminde "Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmediği" yönündeki iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "COVID-19'a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşıları, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir." denildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, BioNTech aşılarının Türkiye'ye gelmediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • BioNTech mRNA aşıları, Mart 2021'den itibaren mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.
  • BioNTech aşıları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım ön onayı esas alınarak temin edildi ve uygulandı.

Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de de vatandaşlara uygulanılan BioNTech aşısı ile ilgili sosyal medyada gündeme gelen bir iddia ortalığı karıştırdı. BioNTech aşılarının Türkiye'ye hiç gelmediği middia edildi.

BİONTECH AŞISI İLE İLGİLİ İDDİAYA YALANLAMA

Söz konusu iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya mecralarında, COVID-19 salgını sürecinde ülkemize "BioNTech aşısı gelmediği" yönünde ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup; kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

"MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE TEDARİK EDİLMİŞTİR"

COVID-19'a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşıları, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, aşı ve ilaçların temininde "Acil Kullanım Ön Onayı" mekanizması tüm dünyada işletilmektedir. BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır.

"GERÇEK DIŞI İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri; insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki bağlamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

'Türkiye'ye Biontech aşısı gelmedi iddiasına' yalanlama

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaşenko'dan Maduro'ya sıcak davet: 'Kapımız ona açık'

ABD ile başı belada olan lidere sıcak davet: Kapımız açık
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı

Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Selahattin Baki'den yıllar sonra gelen itiraf: Jorge Jesus, ''Samet'i almazsanız giderim'' dedi

''Almazsanız giderim'' diyerek Samet'i bakın kim transfer ettirmiş
Lukaşenko'dan Maduro'ya sıcak davet: 'Kapımız ona açık'

ABD ile başı belada olan lidere sıcak davet: Kapımız açık
Ergin Ataman'dan olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı

Maç sonunda olay sözler: 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı
Pekin Müzesinde altın taç kazası: 2 kilogramlık eser yere düştü, 42 bin sterlinlik hasar oluştu

Dikkatsizliği 2 milyon TL'ye mal oldu
Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor

Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Burası Hindistan değil Türkiye! Böreği insanlardan önce fare yedi

Böreği insanlardan önce fare yedi
'Süper Vali'nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrol sırasında bulundu

"Süper Vali"nin oğlunun odasında büyük skandal! Kontrolde bulundu
Eray Yazgan'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Icardi açıklaması

Galatasaray'dan taraftarı uyutmayacak Icardi açıklaması
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
title