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Düzce Üniversitesi'nden Güneş Enerjisinde Uluslararası Proje Başarısı

Düzce Üniversitesi'nden Güneş Enerjisinde Uluslararası Proje Başarısı
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DÜZCE(İHA) – Türkiye ve Yunanistan’dan üniversite, kamu araştırma kuruluşu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren yeni nesil güneş enerjisi teknolojilerinin daha sürdürülebilir, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir hale getirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Türkiye ve Yunanistan'dan üniversite, kamu araştırma kuruluşu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren yeni nesil güneş enerjisi teknolojilerinin daha sürdürülebilir, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir hale getirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen ve SOLAR-ERA.NET kapsamında desteklenen uluslararası araştırma projesi başarıyla tamamlandı. Araştırma Dekanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Tekin'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje, Düzce Üniversitesinin SOLAR-ERA.NET kapsamında yürüttüğü ilk proje olması bakımından da önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye ve Yunanistan'dan üniversite, kamu araştırma kuruluşu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren proje iş birliğinde yürütüldüğü bildirildi. Farklı disiplinlerden araştırmacıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği proje kapsamında, yeni nesil güneş enerjisi teknolojilerinin daha sürdürülebilir, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir hale getirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Uluslararası Ar-Ge kapasitesine önemli katkı

Proje kapsamında, perovskit güneş hücrelerinin çevresel sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla kurşunsuz perovskit malzemelerin geliştirilmesi, yeni boşluk taşıma malzemelerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu ile düşük maliyetli ve ölçeklenebilir üretim teknikleri üzerine araştırmalar yürütüldü.

Hesaplamalı malzeme taramalarından deneysel çalışmalara, güneş hücresi ve modül üretiminden esnek yüzeyler üzerinde baskılanabilir üretim tekniklerinin araştırılmasına kadar uzanan çok yönlü bir araştırma süreci gerçekleştirildi.

Proje kapsamında geliştirilen cihazların performans ve kararlılık testleri uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilirken; slot-die baskılama ve rulodan ruloya üretim yaklaşımları kullanılarak perovskit güneş teknolojilerinin düşük maliyetli ve büyük ölçekli üretimine yönelik çalışmalar da yürütüldü.

Düzce Üniversitesi'nin SOLAR-ERA.NET kapsamında ilk kez koordinatör olarak yer aldığı uluslararası projenin başarıyla tamamlanması; uluslararası Ar-Ge iş birliklerini geliştirme, sürdürülebilir enerji teknolojilerinde bilimsel bilgi üretme ve yüksek katma değerli araştırmaları destekleme vizyonunun önemli göstergelerinden biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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