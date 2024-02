Türkiye, Saç Ekiminde Avrupa'nın Lideri Konumunda Yer Alıyor

Dünyada milyonlarca kişi her yıl saç dökülmesiyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl 56 milyonu aşkın kişi saç dökülmesi ile karşı karşıya kaldı. Bu sorun karşısında Avrupalı hastalar saç ekiminde güvenilirlik, teknolojinin konforlu kullanılması, uygun fiyatlı hizmet sağlaması gibi nedenlerden dolayı Türkiye'yi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye Avrupa'dan saç ekimi için 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Bank of Hair Saç Ekim Merkezi Kurucusu Devran Yüksel, son 6 ayda Türkiye'de aralarında futbolcu, ünlü şarkıcı, politikacı, oyuncuların yer aldığı dünyaca ünlü isimlere işlem yaptıklarını, hastaların Türkiye'ye büyük güven duyduklarını ve buradan mutlu ayrıldıklarını söyledi.

Türkiye, sağlık turizmi konusunda dünya çapında üst sıralarda yerini koruyor. Saç ekimi konusunda Avrupa'nın lider konumunda yer alan Türkiye'yi Almanya, İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya gibi ülkelerden her yıl binlerce hasta ziyaret ediyor. Bank of Hair Saç Ekim Merkezi Kurucusu Devran Yüksel, Türkiye'ye Avrupalı hastaların büyük güven duyduğunu, burada saç ekim işlemlerini deneyimli doktorlar ve sağlık çalışanlarının özverili hizmetleri sayesinde sorunsuz şekilde çözdüklerini dile getiriyor.

Güvenilirlik, yüksek teknoloji ve uygun fiyat politikası ile Avrupa lideri

Bank of Hair Saç Ekim Merkezi Kurucusu Devran Yüksel, Türkiye'deki saç ekim merkezlerindeki doktor ve sağlık çalışanlarının her yıl binlerce hastayı ülkesine mutlu bir şekilde yolcu ettiklerini şu sözlerle dile getiriyor:

"Türk doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız alanında uzmanlaşmış ve hastalarımızın isteklerine en uygun şekilde karşılık vererek onların ülkesine mutlu bir şekilde dönmesi için çalışıyor. Ülkemize saç ekimine gelen hastalar kendi ülkelerine döndüklerinde buradaki deneyimlerini çok mutlu bir şekilde paylaşıyorlar ve mutlaka hastalarımızın kendi çevresindeki kişiler de Türkiye'ye geliyor.

Biz sağlık turizminde özellikle saç ekiminde bir numarayız. Doktorlarımızın güvenilir ve deneyimli olmasının yanında, teknolojik imkanlarla da bu süreci hastalarımızın ağrısız, konforlu bir şekilde atlatmasını sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye, uygun fiyat politikasıyla da tercih sebebi oluyor. Avrupalı hastalar belli bir alanda uzmanlaşmış klinikleri daha çok tercih ediyor. Biz de saç ekimi konusunda uzman bir ekibe sahibiz. Hedefimiz bu alanda en iyisi olmak."

25-45 yaş arasındakiler dikkat!

Saç ekiminde hastaların yaş durumu işlemin başarısını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bank of Hair Saç Ekim Merkezi Kurucusu Devran Yüksel, "Doktorlarımız hastalarımızı muayene ettikten sonra, nasıl bir işlem yapılacağını, ne zaman yapılacağını belirtiyor. Ancak biz 25 yaşından küçük hastaların biraz beklemesi gerektiğini düşünüyoruz. İşlemin başarılı sonuç vermesi için 45 yaşına kadar hastalar saç ekimi yaptırabilirler. Daha ileri yaşlarda işlemi birkaç kez yaptırmak zorunda kalabilirler." diye konuştu.

Almanya'da ilk 3 klinikten biriyiz

Ana şubelerini Almanya Münih'te açtıklarını, şu an hali hazırda Almanya'da 8, Londra'da 1, İstanbul'da 1 şubeleri olduğunu söyleyen Bank of Hair Saç Ekim Merkezi Kurucusu Devran Yüksel, 15 personelle başladıkları bu yolculuğa 100'ü aşkın ekip arkadaşıyla devam ettiklerini dile getirdi. Yüksel, Bank of Hair Saç Ekim Merkezi'nin Avrupa'nın ilk 3 kliniğinden biri olduğunu ve önümüzdeki dönemde Ankara, Antalya, İzmir gibi metropollerde şubeler açmayı hedeflediklerini söyledi.